珉豪抵台開見面會 變身許光漢撩妹 女粉狂吼「嫁給我」

珉豪很開心看到台下滿座。(圖：讀者提供)

SHINee的成員珉豪睽違4年，選在大年初八來台，於台北國際會議中心舉辦個人見面會。正巧「想見你」旋風席捲韓國，珉豪也是劇迷，他在見面會上變身「李子維」，用中文向粉絲告白：「我喜歡你，你喜歡我嗎？」

珉豪選在過年期間造訪台灣，台下粉絲座無虛席，全場3000張門票搶購一空。他除了唱跳新專輯「CHASE」中的「Heartbreak」等歌曲，也特地選了數首SHINee的作品串成組曲，讓台下粉絲們聽得心滿意足。

他大展唱跳功力，玩起遊戲時也全力以赴。在「演技大考驗」環節中，他換上制服，化身成台劇 「想見你」中男主角李子維，演出在雨中深情告白的橋段。他一秒變身韓版許光漢，臨時惡補台詞「黃雨宣，我喜歡妳」。

珉豪坦言自己也是「想見你」的劇迷，現學現賣對著粉絲高呼：「我喜歡你，你喜歡我嗎？」有女粉絲激情難耐，大聲狂喊「嫁給我」、「跟我結婚」，嚇得珉豪趕緊說「(結婚)還不是時候」。此外，珉豪也重現韓劇 「鬼怪」裡孔劉對金高銀說出的經典台詞，深情說出：「和你在一起的時刻都很耀眼。」