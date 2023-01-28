54歲「牛仔褲王子」曬近照 滿臉皺紋驚嚇網友

吉田榮作（右）和內山理名甜蜜再婚。（取材自Instagram）

昔日風靡亞洲的「牛仔褲王子」日本 男星吉田榮作，早前曬出近照問候粉絲。但大家被他滿臉皺紋嚇到，很難想像54歲的他如今看起來老態畢露，和昔日帥氣型男模樣相去甚遠。

吉田榮作在90年代憑藉著182公分的身高，從選拔比賽中脫穎而出，成為萬千少女的夢中情人。因為他最愛穿牛仔褲搭配白色T恤，在台灣和日本等地屢次被票選為「最適合穿牛仔褲的男藝人」，自此博得「牛仔褲王子」美名。

吉田榮曬自拍問候粉絲。（取材自Instagram）

但他情路多舛，第一段婚姻在太太外遇下收場。後來因為拍戲結識小13歲的內山理名，吉田榮作於2021年再婚，重拾開心的人夫生活。他婚後持續在演員路上努力打拚，對自己體態管理也很重視，只是臉上藏不住歲月痕跡，每回露臉都不免引發粉絲感嘆。有網友認為，年過半百的他已經看起來像七旬老翁，和同年齡的男星相比更是「差很大」。

日本演藝圈不少年過半百的凍齡男神，包括福山雅治、竹野內豐、織田裕二等人，駐顏有術連女星都自嘆弗如。53歲的福山雅治拍攝系列代表作「破案天才伽利略」跨越9年，卻絲毫不會不連戲。他表示飲食均衡和作息時間固定是養生關鍵，平常僅用清水和肥皂清潔，保養從未偷懶，敷面膜、修指甲都是基本功。