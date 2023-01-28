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徐玄拜年「Happy Lunar New Year」 遭中國網友飆粗話

噓！星聞／即時報導
徐玄穿韓服拜年。（取材自Instagram）
徐玄穿韓服拜年。（取材自Instagram）

過年拜年都會祝人「新年快樂」，然而卻因英文寫法「Happy Lunar New Year」與「Happy Chinese New Year」爆爭論，不少藝人因寫下「Happy Lunar New Year」遭中國網友謾罵，就連素來被認為是優質藝人的徐玄也因此衰遭中國網友跨平台出征。

徐玄穿韓服拜年。（取材自Instagram）
徐玄穿韓服拜年。（取材自Instagram）

徐玄日前分享韓服照，寫下「새해 복 많이 받으세요，Happy Lunar New Year」，以韓文及英文祝大家新年快樂，卻因使用了「Happy Lunar New Year」被陸網友留言批評，除了留言「Happy Chinese New Year」洗版外，甚至還有人留言「有爹媽教嗎？試是野狗把你哄大的？」，大罵「果然西八就是西八（韓語髒話）」，質問她有讀過歷史嗎？還有自稱是少女時代粉絲的網友留言表示「心碎了」，而有網友則留言「尊重他人的文化也是等於尊重自己。別把自己愚昧帶到別人貼裡。這樣更顯示中國人的愚昧。更何況她是韓國人。」抑或要批評的網友看看外網用法，其實很多國家過農曆新年都是使用「Lunar New Year」。

徐玄穿韓服拜年。（取材自Instagram）
徐玄穿韓服拜年。（取材自Instagram）

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