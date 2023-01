徐玄拜年「Happy Lunar New Year」 遭中國網友飆粗話

徐玄穿韓服拜年。(取材自Instagram)

過年拜年都會祝人「新年快樂」,然而卻因英文寫法「Happy Lunar New Year」與「Happy Chinese New Year」爆爭論,不少藝人因寫下「Happy Lunar New Year」遭中國網友謾罵,就連素來被認為是優質藝人的徐玄也因此衰遭中國網友跨平台出征。

徐玄穿韓服拜年。(取材自Instagram)

徐玄日前分享韓服照,寫下「새해 복 많이 받으세요,Happy Lunar New Year」,以韓文及英文祝大家新年快樂,卻因使用了「Happy Lunar New Year」被陸網友留言批評,除了留言「Happy Chinese New Year」洗版外,甚至還有人留言「有爹媽教嗎?試是野狗把你哄大的?」,大罵「果然西八就是西八(韓語髒話)」,質問她有讀過歷史嗎?還有自稱是少女時代粉絲的網友留言表示「心碎了」,而有網友則留言「尊重他人的文化也是等於尊重自己。別把自己愚昧帶到別人貼裡。這樣更顯示中國人的愚昧。更何況她是韓國人。」抑或要批評的網友看看外網用法,其實很多國家過農曆新年都是使用「Lunar New Year」。