張員瑛吃披薩牽絲+眨眼+嘟嘴又被酸 韓網一面倒平反
IVE成員張員瑛有著12頭身好比例以及精緻臉蛋，自出道以來受到許多粉絲喜愛。而她也憑著自身魅力拿下許多代言，還主持過許多大型典禮，人氣如日中天。不過小小年紀就出道的她，也因為人紅是非多經常成為被黑粉攻擊的對象。像是過去就有網友惡意剪輯典禮拍手畫面指出她不尊重前輩IU；在拍綜藝時過於在意鏡頭用雙手捧著草莓吃，當時也被批評做作。
近日，她與IVE成員們一起為披薩品牌拍攝廣告，以網球為主題背景，營造出青春活力的氛圍。官方也公開了幕後拍攝花絮，成員們互動默契十足，服裝造型也十分可愛。不過張員瑛吃披薩一幕卻又引起爭議，只見她用雙手拿起披薩，咬了一口後濃郁的牽絲起司隨之被拉起，同時她對著鏡頭嘟嘴、眨眼，展現出美味的模樣。
就是這一連串表情變化讓部分網友開酸，紛紛表示：「誰會這樣吃披薩？」、「看了就沒胃口」、「表情真的好油膩」質疑她為何要這樣詮釋。不過此次韓網卻一面倒為她平反：「其他偶像拍廣告也這樣吃啊，怎麼了嗎？」、「她就是在拍廣告，不然要怎麼吃？」、「她真的是做什麼都會被罵，黑粉們適可而止吧！」關於張員瑛的披薩廣告，你怎麼看呢？
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