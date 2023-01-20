懷疑車太鉉找女高中生買春 鄭容和飆罵人渣

鄭容和（右）和車太鉉在「頭腦共助」一開始互看不順眼。（圖：MyVideo提供）

CNBLUE男神主唱鄭容和在最新韓劇 「頭腦共助」中，飾演天才腦神經科學家，劇中他要與飾演熱血刑警的車太鉉合作辦案，沒想到為了調查一樁邪教命案，車太鉉劇中只能裝成信徒，躺在平台上被打到胸口濺血，甚至還被鄭容和懷疑找女高中生買春，甚至痛罵「簡直是人渣」

車太鉉為了讓同行偽裝女警錄影蒐證，只能假裝是「被救贖者」，躺在平台上被鞭打至胸口濺血，他忍著痛眼角流下淚來，為了辦案犧牲極大。

鄭容和則是為了幫助一名被洗腦的媽媽脫離邪教教主控制，披上黑袍扮演「救贖者大人」，在其患有失語症 的女兒即將進行「救贖儀式」時救出並就醫，他也根據女孩的各種症狀推測出她卵巢上長了畸形腫瘤 ，找出「惡靈纏身」真相，在第一時間開刀取出，讓女孩重獲新生，媽媽也因此從邪教迷信中清醒。

幕後花絮提到，鄭容和飾演的天才腦神經科學家申河路，台詞含有大量專有名詞，更有多場連珠砲超長台詞，他本人都直呼：「這部劇最困難的地方就是台詞！」

但他發揮專業演員水準，在現場拍攝時，即使是要一口氣講完滿滿一頁A4台詞，他都能一次OK不NG，連在場的編劇和客串演出的真正腦科學博士，都大讚他演出超水準又專業。

戲中鄭容和與車太鉉雖組成搜查搭擋，但鄭容和卻一直對車太鉉私下人品抱持質疑態度，想盡辦法想找出對方違法證據，有次他無意間看到了一段車太鉉疑似找高中女生買春的影片，氣得大罵「這混蛋簡直是人渣啊」，他為揭發醜聞，故意在車太鉉表彰授獎儀式上，公開播出這段可疑影片，要讓對方身敗名裂，不過最終的真相為何，有待揭曉。