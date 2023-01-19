「黑暗榮耀2」搶先看 宋慧喬眼眶泛淚、靈堂照曝光

「黑暗榮耀」宋慧喬眼眶泛淚。（圖：Netflix提供）

Netflix 夯劇「黑暗榮耀」上線之後連續三周都成為Netflix全球Top 10非英語影集排行榜前三名，累積觀看時數達1億4800萬小時，而第2部究竟何時才會上線也成為全球觀眾最想知道的答案，Netflix日前宣布「黑暗榮耀」確定將於3月10日全球上線，並釋出第2部的最新劇照，其中赫見宋慧喬 眼眶含淚、男女主角站在靈堂前，霸凌5人幫的朴涎鎮、全宰寯的全新造型都隨之曝光。

「黑暗榮耀」由宋慧喬、李到晛攜手主演，並請來「秘密森林」、「阿爾罕布拉宮的回憶」導演 安吉鎬執導，「太陽的後裔」、「孤單又燦爛的神─鬼怪」金牌編劇金銀淑執筆，上線之後引起全球粉絲的熱情回響，除了林知衍飾演的朴涎鎭不論學生時期或結婚後愛霸凌他人的個性都壞到讓人不寒而慄，飾演朴涎鎭老公河度領的鄭星一展現中年大叔魅力也令粉絲著迷。

看到宋慧喬藉由下圍棋來擄獲鄭星一的心，一直敲碗許願兩人能在一起，廉惠蘭飾演的幫手姜賢南儘管身世悲慘，但為嚴肅的劇情帶來許多歡樂緩和觀眾的心情，再加上導演選角用心，高中時期與成人時期的兩批主演群長相根本是「神複刻」，第2部究竟何時上線一直緊揪著粉絲們的心。

Netflix於18日宣布「黑暗榮耀」第2部確定將在3月10日全球上線一解粉絲的懸念，並公開最新劇照，畫面中可見到宋慧喬蒼白的臉眼眶泛淚，哀傷地望向遠方、李到晛為了宋慧喬的復仇計畫進而與鄭星一下棋對決、霸凌者之一的朴成焄臉上有傷表情驚恐、廉惠蘭淚擁滿臉是傷的女兒，甚至還有一張背景是喪禮靈堂的劇照，讓人更加期待第2部會有怎樣的精采內容。