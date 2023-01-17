佐藤健又有新菜色 漢堡排搭鹹布丁讓觀眾噴淚

佐藤健（左）搭檔井上真央挑戰跨次元戀愛戲碼。（圖：friDay影音提供）

日本女星井上真央與佐藤健、松山研一主演的冬季日劇 「要是說了100萬次就好了」，首集除了跨次元戀愛戲碼，佐藤健最新菜單「手作漢堡排搭配鹹布丁」，更成為賺人熱淚的關鍵重點劇情。

「要是說了100萬次就好了」由曾寫過日劇「昨日的美食」、NHK晨間劇「歡迎回來百音」的編劇安達奈緒子操刀，故事描述相馬悠依（井上真央飾）和鳥野直木（佐藤健飾）是青梅竹馬，再次確信彼此是命運的對象之際，有天直木突然消失，變成幽靈繼續在人間徘徊，徬徨無助的他面前出現的是唯一能看到自己存在的刑警（松山研一飾）。

劇中扮演幽靈的佐藤健透露這次「有超多規則」，還特別與導演 討論，例如「無法碰到東西」、「無法碰到人、但可以坐在椅子」等「幽靈守則」，而因為要有輕飄飄的感覺，為了降低腳步聲還在鞋底貼上海綿，佐藤健為了這個角色可說是下足苦心；至於被問到今年有什麼目標，佐藤健透露自己並不是靈異體質，所以沒有撞過鬼，希望今年能有一點感應，笑說：「像這樣自己親身體驗3、4個月成為幽靈的生活、搞不好會有什麼改變。」

三位主角被問到「如果變成鬼的話最想做什麼？」，佐藤健希望「想把F1 賽車的車速開到最快」，松山研一除了環遊世界之外，還想要「採訪歷史上的鬼魂們」，至於女主角井上真央則是「想要從一早就看看男友在家裡的樣子」，佐藤健苦笑回說「我就是一直坐在沙發上不動很無聊喔、就像看一幅畫一樣」。

「要是說了100萬次就好了」首集就使出撒糖與淚彈雙重攻勢，讓觀眾讚嘆井上真央搭佐藤健的糖度真不是蓋的，尤其是劇中可愛的親親畫面，但隨著故事發展也感受到這部連續劇接下來的走向，特別是佐藤健親手製作的漢堡排在第一集出現超多次，而井上真央最後吃的「甜」點「鹹布丁」則成為引爆淚海的關鍵所在，而佐藤健的角色與松山研一參與偵辦的凶殺案件到底有何關聯，也為接下來的劇情走向埋下爆點。