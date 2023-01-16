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新垣結衣有孕了？不續拍重量級啤酒廣告 上街衣著寬鬆

娛樂新聞組／綜合報導
新垣結衣傳出有意迎接新生命。（取材自Instagram）
新垣結衣傳出有意迎接新生命。（取材自Instagram）

日本國民女神新垣結衣與男星星野源因戲結緣，她過去受訪時曾認想生小孩，但結婚兩年來始終沒有懷孕消息。日媒「女性自身」指出，她今年不再和重量級啤酒廠商續約，推測她有意備孕，才會把金主往門外推。

新垣結衣在日本國民好感度極高，從化妝品、保養品等各種廠商都原因連年出重金請她代言。她2021年9月以啤酒代言人身分出現在廣告上，以一年一約的形式合作，去年約滿不續。

因為日本業界普遍認為女星在代言酒類產品期間懷孕，有損雙方形象，因此不少曾接下酒類廣告的女星，如石原里美、北川景子都是在代言合約結束後才傳出當媽的好消息。因此媒體揣測，新垣結衣很可能是為了備孕，才卸下啤酒代言人身分。

新垣結衣最近一次公開露面是去年12月7日，出席電視劇「鎌倉殿的13人」粉絲見面會。她當時服裝寬鬆，選的是遮肚設計的洋裝，且年末、年初這段時間都沒有活動。此外，她今年1月上旬外出被直擊，身穿寬鬆上衣搭配寬長褲，外穿厚大衣，完全看不出身形。

有關新垣結衣是否肚子有喜，記者問到她在家鄉沖繩的父親，對方回答道「我沒有跟她聯絡，老婆有聯絡，這個不是我們可以回應的事情」，不過從頭到尾口氣都充滿笑意。

新垣結衣 日本 星野源

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