日本傳奇樂團主唱病逝 3年前腦瘤動刀 坂本龍一哀悼

日本傳奇音樂人高橋幸宏驚傳離世消息。（取材自Instagram）

日本 傳奇音樂人、演員高橋幸宏日前傳出逝世的消息，享壽70歲，死因與日期尚未公開。高橋幸宏曾在1978年與坂本龍一、細野晴臣組成樂團「Yellow Magic Orchestra」（黃色魔術交響樂 團），打造電子合成樂的浪潮，當時專輯熱銷全球達500萬張，對樂壇貢獻巨大。

高橋幸宏2020年初因為持續感到頭痛，經檢查後最終發現腦部有腫瘤並接受手術 ，隨後一直在復健中；相關人士透露，他一直在長野輕井澤休養。去年6月7日他曾在IG和推特發文，開心慶祝70歲生日來臨，豈料沒多久，他便透露「不好的預感發生了，又要開始別的治療」，但對於進行何種治療並未多做說明。

據日媒報導，高橋於年初感染肺炎後身體情況惡化，應該是本周離世，同時告知親友以及工作上的夥伴，不過死因依舊未明。

高橋腦瘤手術後曾短暫恢復表演，但就算積極接受康復治療，但身體狀況大不如前；他曾希望可以在去年9月能夠舉行出道50周年演出，可惜未能如願。

「黃色魔術交響樂團」對日本以及全世界電子合成音樂的影響甚深，高橋幸宏、坂本龍一、細野晴臣也各自在音樂領域上有不凡成就。3人最初於1978首度合作，組團後在世界展開巡演，1983年一度解散，仍不斷有合體活動。如今高橋幸宏離世，也在抗癌中的70歲坂本龍一在IG發文直說：「太傷心了，好遺憾這難以想像的損失，他是一個偉大的人，也是一個超凡的音樂家，願他安息」。