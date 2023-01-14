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IU認愛李鍾碩後首發文 1小時百萬人朝聖

記者陳建嘉／綜合報導
IU在「嬰兒轉運站」表現傑出。（圖：衛視提供）
IU在「嬰兒轉運站」表現傑出。（圖：衛視提供）

29歲南韓女神IU（李智恩）在去年最後一天被南韓最大狗仔「D社」（Dispatch）爆料與10年好友李鍾碩熱戀的消息，隨後兩人也大方認愛，然則去年對於IU來說是難忘的一年，去年主演電影廣受國際好評，12年前演唱歌曲竟又被評選去年度南韓最受矚目的歌曲，好事不斷。

IU認戀後日前首次於個人Instagram發文，雖然是與精品合作的業配文章，不過她更新動態讓許多網友紛紛按讚。

IU在新貼文中公開長鬈髮優雅白裙造型，以及丸子頭吊帶褲內搭bra俏皮可愛模樣，僅1小時就吸引超過100萬人按讚。網友祝她新年健康、順利，大讚女神很漂亮，也有人恭喜她與李鍾碩的戀情，收獲滿滿祝福。

IU去年主演電影「嬰兒轉運站」由日本名導是枝裕和執導，IU不計形象飾演未婚媽媽的性工作者，與神祕嬰兒仲介人宋康昊、姜棟元大飆演技。去年參加坎城影展時，宋康昊眾望所歸奪下影帝寶座，IU雖抱憾與影后擦肩而過，但演技獲各界肯定，入圍各大電影獎項亞洲電影大獎、青龍電影獎、釜日電影獎、韓國電影評論家協會獎等，現在的她，可謂愛情事業兩得意。

演歌雙棲的IU出道13年，曾演出「製作人的那些事」、「步步驚心：麗」、「我的大叔」、「德魯納酒店」多部人氣韓劇，不斷讓大家看到她的銳變與成長。

音樂方面，發行了5張正規、5張單曲以及2張翻唱專輯，擁有多首代表作。日前全球首個以音樂IP版權費收益共享為營運目的南韓知名音樂平台「Music Cow」，評選去年度南韓最受矚目的歌曲，竟是IU在12年前演唱的「提前聖誕快樂」，可見她的超高人氣。

電影 南韓 李鍾碩

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