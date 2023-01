孫藝真20年前樣貌曝光 「國民初戀」顏值絕美

孫藝真在「緣起不滅」表現傑出,一舉拿下大鐘獎、百想藝術大賞的最佳新人獎。(圖:甲上提供)

電影 「緣起不滅」是南韓 大導郭在容繼「我的野蠻女友」後,於2003年推出的自編自導純愛經典,該片集合集合女神孫藝真、實力派男神曹承佑、趙寅成共同演出,描述兩個時空下的初戀故事,當年上映時,創下南韓150萬觀影人次紀錄,感動無數觀眾,可說是一生必看愛情經典。

孫藝真是南韓80後唯一獲得南韓三大電影獎-青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞的「大滿貫」影后,事業人氣蒸蒸日上,感情也找到好歸宿,她與合演「愛的迫降」成為人氣CP,進而在現實生活中認愛相戀的南韓男神玄彬在去年3月舉行世紀婚禮,旋即傳來懷孕喜訊,於去年11月底平安誕下男嬰,正式升格為新手媽媽。

當年孫藝真溫婉的氣質形象,與收放自如的情感,各種角色因為她的詮釋而更顯生動,內外兼具的她出道不久就被名導郭在容慧眼相中,選定孫藝真獨挑大樑在「緣起不滅」一人分飾二角,認真敬業的她展現出超越年齡與資歷的純熟演技,在當年一舉拿下大鐘獎、百想藝術大賞的最佳新人獎。

之後孫藝真更憑藉與天王裴勇俊合作「外出」一舉奪下亞太影展影后,在與宋承憲合作電視劇「夏日香氣」、與鄭雨盛的「腦海中的橡皮擦」等作品,則讓孫藝真站穩一線新生代女星的地位,清秀脫俗的氣質更使她有「國民初戀」的稱號,合作對象也都是一線男星,被封「男神收割機」,實力備受肯定。

導演 郭在容歷時4年才創作出令他滿意的劇本,他表示:「「緣起不滅」具有我們稱之為『愛』的吸引力,將觸動所有世代的觀眾,讓我們想起了一生只有一次的真愛,以及我們不得不放手的悲傷,卻永遠珍藏在我們的心中。」