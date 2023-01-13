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孫藝真20年前樣貌曝光 「國民初戀」顏值絕美

記者陳建嘉／即時報導
孫藝真在「緣起不滅」表現傑出，一舉拿下大鐘獎、百想藝術大賞的最佳新人獎。（圖：甲上提供）
孫藝真在「緣起不滅」表現傑出，一舉拿下大鐘獎、百想藝術大賞的最佳新人獎。（圖：甲上提供）

電影「緣起不滅」是南韓大導郭在容繼「我的野蠻女友」後，於2003年推出的自編自導純愛經典，該片集合集合女神孫藝真、實力派男神曹承佑、趙寅成共同演出，描述兩個時空下的初戀故事，當年上映時，創下南韓150萬觀影人次紀錄，感動無數觀眾，可說是一生必看愛情經典。

孫藝真是南韓80後唯一獲得南韓三大電影獎－青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞的「大滿貫」影后，事業人氣蒸蒸日上，感情也找到好歸宿，她與合演「愛的迫降」成為人氣CP，進而在現實生活中認愛相戀的南韓男神玄彬在去年3月舉行世紀婚禮，旋即傳來懷孕喜訊，於去年11月底平安誕下男嬰，正式升格為新手媽媽。

當年孫藝真溫婉的氣質形象，與收放自如的情感，各種角色因為她的詮釋而更顯生動，內外兼具的她出道不久就被名導郭在容慧眼相中，選定孫藝真獨挑大樑在「緣起不滅」一人分飾二角，認真敬業的她展現出超越年齡與資歷的純熟演技，在當年一舉拿下大鐘獎、百想藝術大賞的最佳新人獎。

之後孫藝真更憑藉與天王裴勇俊合作「外出」一舉奪下亞太影展影后，在與宋承憲合作電視劇「夏日香氣」、與鄭雨盛的「腦海中的橡皮擦」等作品，則讓孫藝真站穩一線新生代女星的地位，清秀脫俗的氣質更使她有「國民初戀」的稱號，合作對象也都是一線男星，被封「男神收割機」，實力備受肯定。

導演郭在容歷時4年才創作出令他滿意的劇本，他表示：「「緣起不滅」具有我們稱之為『愛』的吸引力，將觸動所有世代的觀眾，讓我們想起了一生只有一次的真愛，以及我們不得不放手的悲傷，卻永遠珍藏在我們的心中。」

電影的賣座更帶動了由南韓樂隊「木頭自行車」所演唱的電影主題曲「我之於你，你之於我」（Me to You, You to Me）成為南韓國民歌曲，輕快的音樂旋律、歌詞深情動人，講述彼此對對方的重要意義，在南韓傳唱度極高，前奏旋律一下，大家就能琅琅上口，就連「機智醫生生活」主演們都曾在劇中重新演繹這首歌曲，更收錄於原聲帶中，人氣歌手IU也曾在青龍獎頒獎典禮上，在女主角孫藝真面前演唱過，時隔多年仍令觀眾們再三回味「緣起不滅」中的經典唯美愛情。

孫藝真20年前就以「緣起不滅」成為韓國國民初戀。（圖：甲上提供）
孫藝真20年前就以「緣起不滅」成為韓國國民初戀。（圖：甲上提供）

南韓 電影 導演

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