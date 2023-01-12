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韓版「風聲」朴海秀苦學6小時日文 獲讚簡直像怪物

記者陳建嘉／即時報導
朴海秀(左)在片中懷疑薛景求就是間諜「幻影」，展開激烈的拷問。(圖：甲上提供)
朴海秀(左)在片中懷疑薛景求就是間諜「幻影」，展開激烈的拷問。(圖：甲上提供)

中國2009年的電影「風聲」由周迅、李冰冰、黃曉明主演，南韓今年也翻拍「幻影」，由「魷魚遊戲」爆紅男星朴海秀與影帝薛景求合作，朴海秀懷疑薛景求就是間諜「幻影」，展開激烈的拷問，不僅綑綁還拿槍威脅，雙方展開心理攻防對決，更互鬥拼個你死我活，不過戲外的感情卻親如兄弟。

朴海秀和薛景求在「夜叉」都展現了中文與日文語言實力，朴海秀也在影集「毒梟聖徒」大秀流利英文，這次飾演新任總督警護隊長高原海人，首次出演日本人角色，更挑戰100％全日語演出，為此他下足功夫，每天勤練日語台詞，朴海秀展現了非凡的熱情和努力，「一開始壓力很大，就像去參加大學考試或奧運會一樣準備，我每天花5至6小時練習日語，盡力而為！」在短短2週內消化了所有台詞，包括自己的日文台詞、韓文翻譯台詞，以及合作演員的台詞。

朴海秀(左)在片中拚個你死我活，不過戲外的感情卻親如兄弟。(圖：甲上提供)
朴海秀(左)在片中拚個你死我活，不過戲外的感情卻親如兄弟。(圖：甲上提供)

敬業的表現深獲導演李海暎肯定：「第一次見到朴海秀，我就知道他完全符合我劇本裡的海人形象，而且令人驚訝的是，他連對手的台詞都背了下來，簡直像個怪物呀！」而朴海秀苦練日文期間還打電話向薛景求前輩求救，朴海秀說：「我相當尊敬薛景求前輩對工作的態度、意志和精力！而且我因為背日文台詞壓力很大，打電話給前輩討教，他給了我很多鼓勵和也讚賞我的語言天分，給了我力量。」他表示對前輩有著深深的信任和喜愛，也相當感激他在演出上的提點。

薛景求此次飾演軍人出身的日本警察村山淳次，是精通朝鮮語的菁英，降職後被派遣到總督府內擔任通信科監督官，而朴海秀演出的警護隊長高原海人雖然是仕途順遂的天才，但他對從軍旅時代的競爭者淳次抱有瑜亮情結，2人不斷猜疑彼此，從心理戰攻防，夾雜著不間斷的質疑與拷問，甚至到最後展開殊死打鬥、槍戰，極致緊繃的激烈對抗關係，成為全片最有張力的「強強對決」。薛景求說：「淳次和海人之間，有著在其他抗日片中看不到的關係，會帶來新的樂趣。」

南韓電影「幻影」由「信徒」導演李海暎執導，電影靈感取材自中國作家麥家小說「風聲」，集結李荷妮、朴海秀、朴素談及影帝薛景求、徐現宇、金東希共同演出。

電影 導演 南韓

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