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宋慧喬為Netflix「黑暗榮耀」吃蒟蒻飯把自己餓瘦

記者李姿瑩／即時報導
宋慧喬分享她如何詮釋被霸凌的角色。(取材自Netflix Korea)
宋慧喬分享她如何詮釋被霸凌的角色。(取材自Netflix Korea)

宋慧喬主演的「黑暗榮耀」口碑持續發酵，除了稱霸Netflix收看排行榜，更帶動製作公司studio dragon市值大增6000億韓元。她在宣傳影片中分享自己刻意節食，讓體態瘦弱和外貌憔悴，最終才能如實貼近被霸凌的角色。

宋慧喬表示，她在接下「黑暗榮耀」後，就沒想過要讓自己亮麗入鏡。因為女主角長期遭受校園霸凌，並活在仇恨陰影中，不可能有多餘心思顧及自己的外表。而褪去衣物露出全身傷疤的場景，是編劇金銀淑的堅持，所以她要讓觀眾看到的是難過和心疼，而非漂亮的外型。

金銀淑讚嘆，當初在拍攝前有跟宋慧喬提及這幕場景，擔心可能造成她的不舒服。但宋慧喬只說給她兩個月的時間，金銀淑以為她要去運動，結果宋慧喬想得更深，靠吃蒟蒻飯把自己餓瘦，就算因疫情延拍時，她也持續堅持節食。

雖然如今看起來一切都有了代價，光是預告曝光就引發廣大回響，但宋慧喬自嘲「不是好事」，反而自我檢討「一直以來我都在做什麼」，自省沒有向觀眾展現這樣的面貌，所以今後會更加努力。

金銀淑對宋慧喬的表現讚不絕口，也自豪在演藝圈，說到寫遺書、書信類台詞，她絕對是第一。宋慧喬把這些台詞發揮得淋漓盡致，在體育館為仇人鼓掌的一幕，甚至讓金銀淑落下眼淚，直說非常喜歡這個場景，結果還被工作人員吐槽「這不都是她寫的嗎」。

宋慧喬狀態已經恢復昔日風采。(取材自Netflix Korea)
宋慧喬狀態已經恢復昔日風采。(取材自Netflix Korea)

宋慧喬 霸凌 疫情

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