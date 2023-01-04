「黑暗榮耀」強壓「財閥家」 宋慧喬、宋仲基誰厲害？

宋慧喬一身黑衣掩蓋內心傷痛。(圖:Netflix提供)

南韓曾經的銀色夫妻宋慧喬 和宋仲基 離婚後，各自推出復仇新作「黑暗榮耀」和「財閥家的小兒子」，昔日童話般的雙宋之戀好聚未好散，誰是誰非始終成謎，既然都是專業演員，就用作品說話。

「財閥家的小兒子」先於「黑暗榮耀」播出，非同檔競爭收視率比較意義不大，何況播出平台不同，觀眾收視習慣也各異。「財」劇由電視台JTBC播出，走韓劇 傳統的跟播方式，一次更新2集、每集80分鐘，總長16集；而「黑」劇一口氣上架8集，每集片長50分鐘，劇情明快、節奏爽辣，宋慧喬不拖泥帶水的演技吸引不少觀眾好感。

復仇題材受眾不及愛情劇來得廣，劇情細節多，對演技要求也就更高。「財」劇前幾集頗有水花，播出時同檔無類似作品，討論度自然都在宋仲基演技和劇情轉折上，但隨著老戲骨李星民出場，宋仲基的抿嘴式演法相對單薄許多，加上結尾被多數觀眾認為不夠有力，以及「黑暗榮耀」開播，宋仲基在「財」劇中的演出頓時變得沒有什麼記憶點。

宋仲基在「財閥家的小兒子」中 ，表現頗受關注。(圖:friDay影音提供)

其實這不是宋仲基第一次挑戰復仇題材，當年他在韓劇「善良的男人」中飾演被騙得死去活來、誓言復仇的「姜馬陸」，劇情刻畫絲絲入扣，引發觀眾對他的心疼。但「財」劇設定主角為重生復仇，相較於宋慧喬在「黑」劇中靠著自己的努力，從被霸凌退學、求助無門，到打工自學、考上教師，一步一步引仇人入局，這種較為接近人性的強大，比起開外掛的重生，來得更有激勵人心的效果。

此外，人生復仇劇要爽，愛情線就不能拖後腿，否則主角會從冷靜自制變成智商突然逃脫，氣得觀眾捶胸頓足。「財」劇感情線稍嫌拖沓，而「黑」劇目前上架8集，全以復仇為主線，愛情雖有但不多，而且還是圍繞復仇大業而生，沒有突兀感，甚至感覺愛情中還有埋有伏筆，讓觀眾更期待3月釋出的後8集。

最後，「財」劇結局爭議，有人認為是夢一場，也有人覺得並非是夢，而是更有深意的因果關係。無論如何，在平行空間、燒腦穿越被玩得如此出神入化的現今，各種神劇輩出，若仍採南柯一夢的方式來解套，讓觀眾難免會有「巴黎戀人」的既視感，新意略顯不足。