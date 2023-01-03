搬到夏威夷半年 裴勇俊舉家低調回南韓

裴勇俊婚後過著半退休生活。（取材自微博）

韓星裴勇俊移居夏威夷 大半年，近期傳出舉家返回南韓 。韓媒「日刊體育」報導，裴勇俊全家人在2022年底低調回韓，與親友、同事們團聚敘舊。不過他們沒打算久留，過一陣子就會再次回到夏威夷。

相關人士透露，裴勇俊一家人時隔6個月返回南韓，全家一起享受溫馨的跨年和農曆年假期。由於去年11月裴勇俊用了20年的官方網站無預警關閉，因此業界盛傳他打算退出演藝圈。後來經過了解後，才知道只是網站空間到期，裴勇俊方面沒有繼續更新續約，所以才跳出網址出售的頁面。

其實裴勇俊早就財富自由，擁有億萬身家，不需繼續拍片演戲也能生活無虞。他和妻子朴秀真現在育有一雙兒女，去年5月移居夏威夷，希望能給孩子更好的成長環境。

裴勇俊演出「冬季戀歌」暴紅之後，讓他成為紅遍全亞洲的「師奶殺手」。之後，裴勇俊繼續主演多部電影 與電視劇，不過在拍攝韓劇「太王四神記」時意外受傷，讓裴勇俊萌生淡出演藝圈的念頭。2015年結婚更是鮮少向公眾分享近況。

裴勇俊不只外型出眾，更生財有道，他自己能演會賺，後來成立了KEYEAST娛樂公司，簽下金賢重、朱智勛、金秀賢等一線藝人，火速在演藝圈站穩企業家的腳步。之後他將個人持有的KEYEAST股份賣給SM娛樂，獲利150億韓元（約1185萬美元 ），入袋為安。