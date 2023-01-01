紅白歌唱大賽 工藤靜香攜女同台 周子瑜4度現身

工藤靜香(右)與木村心美在紅白歌唱大賽表演。（取材自推特）

日本 第73回紅白歌唱大賽熱鬧揭幕，此次一共有42組藝人輪番表演，工藤靜香相隔24年回歸紅白，與長女木村心美同台演出，瞬間掀起網友熱烈討論，一致認定女神魅力不減當年，南韓 女團「TWICE」4度參加紅白歌唱大賽，台灣成員周子瑜不時放送甜笑，勁歌熱舞征服日本粉絲。

工藤靜香與木村拓哉育有女兒木村光希、木村心美，兩位千金外型美麗且才華洋溢，21歲大女兒木村心美更是一名長笛演奏家，此次與女兒再度合作，只見木村心美在旁吹奏長笛，工藤靜香無論是演唱實力或是台風都相當穩健，更有許多推特 網友挖出當年工藤靜香年輕貌美的模樣，現今來看依舊是女神。

周子瑜(左五)隨著女團「TWICE」再度登上紅白歌唱大賽。（取材自推特）

南韓女團「TWICE」在紅白演唱歌曲「Celebrate」，周子瑜隨團登台，精采歌舞炒熱氣氛，周子瑜先前出席「紅白」記者會，得知師妹團「NiziU」也有參加，立刻開心說：「如果有機會的話，也希望我們能一起在跨年做些什麼。」

此外，早前曾外流出露鳥不雅照的小栗旬，今年主演歷史大河劇「鎌倉殿的13人」獲得許多共鳴，他也在節目中段與好友大泉洋攜手感謝觀眾這一年的支持，並交棒給松本潤接下來主演的接檔劇「怎麼辦家康」，只見小栗旬以滿臉鬍子的粗獷模樣亮相，看起來心情不錯。