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「咒」導演性侵不起訴 主播妻知婚前韻事 傳和她起口角

記者蘇詠智／綜合報導
柯孟融（左）與宋燕旻還沒能徹底脫離八卦風暴。（取材自Instagram）
柯孟融（左）與宋燕旻還沒能徹底脫離八卦風暴。（取材自Instagram）

今年度最賣座的台灣驚悚片「咒」，導演柯孟融在片子即將上映時遭爆料性侵女性，他否認有此事又透露遭到恐嚇；隨著片子熱賣、登上國際平台又成為金馬獎入圍名單上的贏家之一，這件風波看似平息。他的主播妻子宋燕旻近日由於騎單車摔傷造成腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血等，需要靜養到2月才能復出，在臉書上發文寫道：「整個事件早在今年6月就已結束了，檢察官認為對方的指控並不足採信且難以成立，根本沒有要起訴我先生，我們還因此拿到一張『不起訴書』，他真的是清白的。」外界也以為事件應該到此畫下句點。

然而不起訴書的內容與檢察官說法流出，指出該提告女子與柯孟融曾在工作室兩度發生關係，卻並非在脅迫之下，事後彼此還在社群網站上有朋友般的互動，認定在罪證不足的情況下不處分不起訴。該女子也被稱曾和宋燕旻對此事有過言語交鋒，宋燕旻知道他們在她與柯孟融結婚前的這些事。對於這些後續發展，柯孟融表示上半年被抹黑的事情就像太座在臉書上寫的已結束，因為她目前身體仍虛弱，又陪她再去看過醫生，不希望她再因此有情緒波動，目前不想多做回應。

臉書 檢察官 社群網站

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