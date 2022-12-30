少時秀英、潤娥抱走演技獎 同台「互相哭哭」網笑翻

秀英、潤娥互為對方奪獎而「落淚」。（取材自MBCdrama YouTube）

南韓 人氣女團少女時代成員秀英、潤娥分別以主演作品「請發送粉絲信」、「黑話律師」在30日晚間舉辦的「MBC演技大賞」上拿下「最優秀演技獎」，讓網友直呼「少女時代頂峰相見」，成員都好優秀，好姊妹看著對方領獎的時刻更是讓人覺得好感動，不過少女時代感性之餘也不忘幽默一下，同場「互相為對方哭」的讓人動容又覺得好笑。

少女時代今年不僅團體回歸出輯，成員們也在戲劇、綜藝、主持方面各自開花，而秀英、潤娥主演MBC電視台戲劇「請發送粉絲信」、「黑話律師」更斬獲「最優秀演技獎」。而秀英與韓國知名主持人金聖柱搭檔，主持今年「MBC演技大賞」，辦獎前主持人對話時秀英表示，潤娥拿獎她會哭的，「因為是一家人嘛，就互相（為對方哭）」。

潤娥為秀英奪獎而「落淚」。（取材自MBCdrama YouTube）

當秀英以「請發送粉絲信」拿下「日日劇 ／獨幕劇最優秀演技獎」致謝詞，鏡頭給到了潤娥，秀英也幽默說道：「潤娥啊，就是現在，可以哭了，okok」，而潤娥也配合掩面「哭哭」。而當潤娥以「黑話律師」拿下「迷你劇最優秀演技獎」致謝詞，鏡頭給到了秀英，她也作勢「抹淚」，笑翻眾人。

秀英為潤娥奪獎而「落淚」。（取材自MBCdrama YouTube）

其實秀英與潤娥在少女時代回歸拍攝綜藝「少時貪探」時，曾組成「大小姐與經紀人」，即便綜藝結束了，兩人偶爾也會以「大小姐與經紀人」身分互動，為彼此應援，而這次秀英典禮上喊話潤娥「現在哭」，潤娥也照做，讓網友笑稱「大小姐與經紀人」的情境劇又來了，這段幽默的姊妹互動也成韓網熱論內容，直呼：不愧是少女時代，很有梗、太好笑了。

來源：MBCdrama YouTube