香川照之再被爆 酒店抓髮羞辱人

香川照之抓著媽媽桑頭髮的照片曝光。（取材自推特）

日本 男星香川照之過去靠「半澤直樹」開創事業高峰，未料8月爆出2019年對酒店公關性騷擾 ，形象一夕崩壞，也丟了主持、代言等工作，損失超過日幣8億（約603.2萬美元），不過他重新振作，日前從老本行歌舞伎復出。然而日媒再度爆料，指他當時不僅對公關下手，連媽媽桑也不放過，以相當不禮貌的方式抓亂對方的頭髮，受害者當下敢怒不敢言。

據「週刊新潮」報導，2019年7月香川照之在銀座某酒店的包廂對一名公關性騷擾，他把手伸到對方的衣服裡，脫下對方的內衣，並傳給在場的3名男性聞味道，甚至還強吻對方，並把手伸進衣服內揉捏胸部，導致受害女子事後罹患PTSD（創傷後壓力症候群）。

「週刊新潮」近日採訪該酒店媽媽桑，原來她也是當天的受害者之一，她回憶那天是第一次見到香川照之，沒想到對方抓著她的頭髮不放，一臉滿足奸笑，還靠近她的頸後聞味道。她怕得罪香川照之，完全不敢反抗，當下非常痛苦又屈辱，也是她在酒店圈工作15年來第一次遭受到如此誇張的對待。