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YG娛樂冷凍庫出走潮 姜棟元、男團iKON連爆不續約

記者梅衍儂／即時報導
男星姜棟元不與YG娛樂續約。(取材自日刊體育)
男星姜棟元不與YG娛樂續約。(取材自日刊體育)

南韓娛樂公司「YG娛樂」是娛樂界三大龍頭之一，曾打造出天團BIGBANG、2NE1、BLACKPINK等，然而YG最讓粉絲不滿的就是藝人回歸空白期太長，空有一身好武藝卻遲遲等不到心愛的偶像推出新作，明明有一手好牌，YG卻莫名變成豪華冷凍庫。繼日前BIGBANG成員太陽、大聲宣布不再續約，今（30）男團iKON傳出整團不續約，6位成員將另找新公司繼續活動。

iKON 2015年出道，擁有不少代表作，「MY TYPE」、「Love Scenario」、「KILLING ME」都紅極一時，近日團體合約到期，iKON全員確定不再與YG娛樂續約。據知情人士透露，iKON正在各自尋找新的經紀公司，但也在考慮成立一家經紀公司，以維持iKON繼續活動。YG娛樂隨後也證實iKON將離開公司的消息。

而男星姜棟元和YG娛樂也決定不續約，他2016年加入YG，2020、2021年都決定續約，不過這次選擇離開，將以自由身份在市場上尋覓下一家公司。

今一口氣爆出兩組藝人不續約，YG娛樂的當紅搖錢樹BLACKPINK動向引起外界關注，今有消息指出，BLACKPINK經紀事務將轉至YG相關企業THE BLACK LABEL，且爆料的業界人士還透露，今年初公司內部就有這項討論。

YG官方做出回應表示：「無法確認這個消息，但我司與BLACKPINK的專屬合約還沒有結束。難以確認她們是否會在合約到期後簽約THE BLACK LABEL。」

男團iKON傳出整團不與YG娛樂續約。(取材自Instagram)
男團iKON傳出整團不與YG娛樂續約。(取材自Instagram)

BLACKPINK 南韓

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