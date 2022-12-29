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柳樂優彌勤健身 只因最想守護肌肉

記者黃保慧／綜合報導
柳樂優彌(左)和導演片山慎三出席「噬亡村」「2022迪士尼亞太內容發布會」，並接受媒體專訪。（圖：迪士尼提供）
柳樂優彌(左)和導演片山慎三出席「噬亡村」「2022迪士尼亞太內容發布會」，並接受媒體專訪。（圖：迪士尼提供）

日本坎城影帝柳樂優彌主演懸疑推理日劇「噬亡村」已上線，他和導演片山慎三日前在新加坡出席發布會，同時接受本報系聯合報專訪，問到在劇中他努力守護家人，而在現實生活中最想保護的是什麼？他想了一下妙回「肌肉」，笑稱：「我的肌肉很容易就會消風，要維持滿難的，所以平常就一直在健身。」

柳樂優彌在劇中飾演一名新官上任的警員，這次深入神祕的「供花村」調查離奇命案，從一開始的置身事外，到後來發現村子裡面每個人都暗藏著不為人知的秘密，其中打戲也不少，光是首兩集就有與熊對峙，以及和村裡食人怪刺激的對打，他表示，「有很多動作的場面，但導演都很專業，沒有真的讓演員受傷，比起真的很帥的動作戲，監製要求真的吵架，是看點之一。」

除了動作戲之外，導演片山慎三設定柳樂優彌從外地加入新的村莊，為了融入新團體而勉強自己，可見柳樂優彌不少細膩的演出，對於勉強的狀況，片山慎三坦言自己小學發生過類似的事情，「小學的時候會勉強加入很有人氣的團體，國小到國中都很常有吧。會刻意表現、演繹自己，但現在不會這樣。」

片山慎三過去擔任過許多電影的助理導演，包括奉俊昊執導的「非常母親」，而他2018年的第一部電影長片「海角上的兄妹」一推出便廣獲好評，這回執導劇集，以電影高規格拍攝手法所打造，他說為了讓更多人也透過此劇知道日本美景，前往各個角落捕捉畫面，「我之前拍電影時常會需要割捨，畢竟礙於篇幅無法放入更多細節，演員們也無法盡情表演，但這次則終於能讓我們盡情呈現想要的事物」，就連柳樂優彌也讚賞「從沒想過日劇能這樣拍」。

柳樂優彌(右)、吉岡里帆在劇中飾演夫妻。（圖：迪士尼提供）
柳樂優彌(右)、吉岡里帆在劇中飾演夫妻。（圖：迪士尼提供）

導演 電影 日劇

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