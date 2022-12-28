我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

傳女友早已兒女成雙 宋仲基當現成的爹？

娛樂新聞組／綜合報導
宋仲基這回愛得高調。（取材自微博）
宋仲基這回愛得高調。（取材自微博）

韓星宋仲基剛認愛英國女星凱蒂，網友和媒體立刻開始翻找他們過去的足跡。如今凱蒂遭起底，曾經挺著孕肚出席公開活動，女兒早就10歲了，後又傳出其實還有一名兒子，宋仲基可能要當現成的爹。

凱蒂在歐美演藝圈原本沒什麼名氣，如今一夕暴紅，不管是先前當臨演的影片還是照片，全都被網友和韓媒翻了個遍。

宋仲基與她接連參加親友婚禮，被外界視為好事將近，如今38歲的凱蒂被網友發現可能是單親媽媽，相關照片正在網路瘋傳。但宋仲基經紀公司從懷孕問題開始就不肯多做回應，留給外界想像空間。

網友公布疑似是凱蒂和女兒的照片。（取材自微博）
網友公布疑似是凱蒂和女兒的照片。（取材自微博）

網友還挖出凱蒂過去接受採訪時的片段，她當時坦承自己在未婚的情況下有一雙兒女，而網友猜測兩個孩子目前應該都由生父撫養，她才能在海外工作。對此，宋仲基的經紀公司僅回應「藝人私事不方便回應」，但宋仲基成為「現成老爸」一事，還是引起網友熱烈討論。

宋慧喬在IG分享參觀友人展覽的畫面。（取材自Instagram）
宋慧喬在IG分享參觀友人展覽的畫面。（取材自Instagram）

宋仲基無預警認愛後，前妻宋慧喬日前在IG分享參觀友人展覽的畫面，只見她以一襲全黑冬裝現身，並抱著愛犬露出微笑，氣色頗佳，還不忘寫下「恭喜你，姐姐」祝賀好友。曝光近況，還被韓媒抓包按讚一支外國情侶親暱影片，讓網友忍不住瘋猜：「是太孤單了嗎？」

宋仲基 英國 宋慧喬

上一則

湯姆漢克父子同台 么兒演年輕的自己

下一則

柴克艾福隆抱2歲娃 兄妹宛如父女 溫馨畫面動人

延伸閱讀

曾「放飛自我」2年與80女發生關係 金鐘視帝認了新女友

曾「放飛自我」2年與80女發生關係 金鐘視帝認了新女友
宋仲基準備當現成的爹？女友孕照曝光「女兒已十歲」

宋仲基準備當現成的爹？女友孕照曝光「女兒已十歲」
宋仲基再婚倒數？峇里島出席女友親戚婚禮 順便見家長

宋仲基再婚倒數？峇里島出席女友親戚婚禮 順便見家長
宋仲基再婚倒數？與女友參加峇里島婚禮見家長

宋仲基再婚倒數？與女友參加峇里島婚禮見家長

熱門新聞

莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55
宋仲基從新加坡回韓國時，在機場就有媒體拍到女友也同行。(影片截圖)

宋仲基大方認愛英國妹 女方正面照曝光

2022-12-25 20:56
60歲黛咪摩爾是最性感奶奶。圖／摘自IG

這樣60歲？黛咪摩爾升格當外婆 穿比基尼身材辣翻天

2022-12-21 16:21
儲蘭蘭一生致力於京劇推廣。圖／摘自微博

京劇名伶儲蘭蘭搶救不治 獨留7歲兒 老母悲痛發訃文

2022-12-21 10:00
林志玲6年前擔任五月天復刻演唱會嘉賓，當時還單身。（取材自臉書）

林志玲、AKIRA、言承旭合體了 五月天神助攻3人同台

2022-12-25 08:02

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了