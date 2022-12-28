傳女友早已兒女成雙 宋仲基當現成的爹？

宋仲基這回愛得高調。（取材自微博）

韓星宋仲基 剛認愛英國 女星凱蒂，網友和媒體立刻開始翻找他們過去的足跡。如今凱蒂遭起底，曾經挺著孕肚出席公開活動，女兒早就10歲了，後又傳出其實還有一名兒子，宋仲基可能要當現成的爹。

凱蒂在歐美演藝圈原本沒什麼名氣，如今一夕暴紅，不管是先前當臨演的影片還是照片，全都被網友和韓媒翻了個遍。

宋仲基與她接連參加親友婚禮，被外界視為好事將近，如今38歲的凱蒂被網友發現可能是單親媽媽，相關照片正在網路瘋傳。但宋仲基經紀公司從懷孕問題開始就不肯多做回應，留給外界想像空間。

網友公布疑似是凱蒂和女兒的照片。（取材自微博）

網友還挖出凱蒂過去接受採訪時的片段，她當時坦承自己在未婚的情況下有一雙兒女，而網友猜測兩個孩子目前應該都由生父撫養，她才能在海外工作。對此，宋仲基的經紀公司僅回應「藝人私事不方便回應」，但宋仲基成為「現成老爸」一事，還是引起網友熱烈討論。

宋慧喬在IG分享參觀友人展覽的畫面。（取材自Instagram）

宋仲基無預警認愛後，前妻宋慧喬 日前在IG分享參觀友人展覽的畫面，只見她以一襲全黑冬裝現身，並抱著愛犬露出微笑，氣色頗佳，還不忘寫下「恭喜你，姐姐」祝賀好友。曝光近況，還被韓媒抓包按讚一支外國情侶親暱影片，讓網友忍不住瘋猜：「是太孤單了嗎？」