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T.O.P、大聲走人 剩GD未決定去留 BIGBANG恐解散

記者李姿瑩／綜合報導
大聲(右起)、太陽、GD、T.O.P各奔東西。（取材自Instagram）
大聲(右起)、太陽、GD、T.O.P各奔東西。（取材自Instagram）

昔日南韓天團BIGBANG成員們合約今年陸續到期，繼T.O.P率先離開YG娛樂，這兩天太陽、大聲也決定了未來動向。剩下GD還沒揭曉去留，成為全球粉絲的關注焦點。

BIGBANG歷經勝利退團、T.O.P染毒等負面新聞衝擊後，曾嘗試重整旗鼓回歸歌壇。他們天團光環仍在，粉絲始終抱持著一絲期待。但隨著T.O.P約滿不續，大聲也決定告別YG娛樂。太陽則是把合約轉簽至YG旗下的音樂品牌，還算是YG家族的一員。

團體中的靈魂人物GD尚未決定是否要續約，YG娛樂透露雙方正在協商，但沒有提到何時會有結論。雖然南韓演藝圈不乏團體成員分屬不同經紀公司的先例，但先前T.O.P已經表態，要再以「BIGBANG的T.O.P」活動恐怕要經過很長的一段時間。當然他對外仍說願意積極參與團體活動，並沒有把話說死。

粉絲先前就發現，BIGBANG在4月發行的新歌「Still Life」暗藏解散訊息。如今成員們各奔東西，團體等於名存實亡，接下來關鍵在於GD是否還願意留在老東家，繼續扛住BIGBANG的天團招牌。

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