坎城影帝柳樂優彌嘆肌肉難維持：容易消風

柳樂優彌(左)和導演片山慎三日前出席「噬亡村」「2022迪士尼亞太內容發布會」，並些受媒體專訪。（圖：迪士尼提供）

日本坎城影帝柳樂優彌主演懸疑推理日劇 「噬亡村」28日在Disney+ 正式上線，他和導演 片山慎三日前在新加坡出席發布會，同時接受本報專訪，問到在劇中他努力守護家人，而在現實生活中最想保護的是什麼？他想了一下妙回「肌肉」，笑稱：「我的肌肉很容易就會消風，要維持蠻難的，所以平常就一直在健身。」

柳樂優彌飾演一名新官上任的警員，這次深入神秘的「供花村」調查離奇命案，從一開始的置身事外，到後來發現村子裡面每個人都暗藏著不為人知的秘密，其中打戲也不少，光是首兩集就有與熊對峙，以及和村裡食人怪刺激的對打，面對動作戲，他表示，「因為是很多動作戲的作品，所以有很多動作的場面，但導演都很專業沒有真的讓演員受傷，比起真的很帥的動作戲，監製要求表現出真的吵架的聲音，是看點之一。」

除了動作戲之外，導演片山慎三設定柳樂優彌從外地加入新的村莊，為了融入新團體而用不舒服的方式勉強自己，可見柳樂優彌不少細膩的演出，對於勉強的狀況，片山慎三坦言小學發生過類似的事情，「小學的時候會勉強加入很有人氣的團體，國小到國中都很常有吧！會刻意表現、演繹自己，但現在不會這樣。」