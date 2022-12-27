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「魷魚遊戲」風靡全球 南韓將全力扶植影視產業

編譯洪啟原／綜合外電
韓聯社報導，南韓政府將傾全國之力扶植影視產業，助其製做更多像是「魷魚遊戲」和「非常律師禹英禑」這類風靡全球的韓劇。（路透）
韓聯社報導，南韓政府將傾全國之力扶植影視產業，助其製做更多像是「魷魚遊戲」和「非常律師禹英禑」這類風靡全球的韓劇。（路透）

韓聯社報導，南韓政府將傾全國之力扶植影視產業，助其製作更多像是「魷魚遊戲」和「非常律師禹英禑」這類風靡全球的韓劇。

南韓文化體育觀光部宣布一項2023-2027年中長期計畫，目標是2027年將這個市場的銷售額擴大至約30兆韓元，高於2021年的22.8兆韓元（180億美元）。根據計畫，該部門對OTT串流影音服務的戲劇資助額，將提高至45.4兆韓元。OTT（over-the-top）指線上影音平台、頻道業者、電信業者等服務供應商透過網路向使用者提供內容。

政府今年已支出94億韓元支持九部劇集，每部劇集最多資助14億韓元；明年這筆資金將擴大至390億韓元，用來支持18部劇集，每部最多資助30億韓元。政府對非劇集系列作品的支持也將從20億韓元提高到60億韓元。

政府也將在明年3月引進新系統，將允許串流服務平台對所有內容進行年齡分級，以便靈活因應快速變化的媒體環境；南韓9月已通過相關法案。

南韓政府在國內大型媒體集團CJ ENM工作室中心宣布這項中長期計畫，為政府推出的第六個類似計畫，有30多名影視界大咖出席這場活動。該工作室位於京畿道西北部的坡州市，可說是一流的製片綜合設施。

為了幫助規模較小的製片公司減輕全球串流服務熱潮帶來的人力吃緊問題，政府將投入19億韓元資助人才培育計畫，幫助專攻串流服務與內容的研究所培育專業人士，及投入57億韓元支持一家培育未來創作者的職業訓練機構；這些創作者主要利用全新技術製做文化內容。

文化體育觀光部也計劃支持國內製片工作室和串流平台共同成長，鼓勵兩者共享原創劇集的智慧財產權，和鼓勵工作室優先在國內串流平台撥放影視作品。改善OTT戲劇製作的基礎建設也是這項中長期計畫的一環。

南韓 觀光 非常律師

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