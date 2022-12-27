宋仲基再婚倒數？峇里島出席女友親戚婚禮 順便見家長

宋仲基公開認愛。（取材自Instagram）

37歲的韓星宋仲基 和女星宋慧喬離婚3年，終於再次墜入愛河。他和英國女星凱蒂路易絲山德斯（Katy Louise Saunders）穩定交往超過一年，如今傳出小倆口好事將近，網友曝光他們到印尼峇里島參加婚禮，除了正式見到女方家長親友，也頗有見習意味。

這場婚禮主角是凱蒂表妹，宋仲基戴著墨鏡出席，大方和女方親友合照。韓媒報導，宋仲基也帶凱蒂融入自己的生活圈，早前出席高爾夫球選手任成宰的婚禮時，就與凱蒂一起參與，席間互動完全就是熱戀中的情侶，絲毫不避諱眾人目光。

宋仲基現身峇里島婚禮。（取材自Instagram）

此外，有網友挖出現已淡出演藝圈的凱蒂，曾經主演在義大利 深受歡迎的偶像電影 ，還一度與喬治柯隆尼（George Clooney）合拍廣告，導演更是瑪丹娜的前夫蓋瑞奇。

凱蒂的父母分別是英國、哥倫比亞人，她因父親工作的關係，從小在義大利長大，讓她培養出多重語言能力。凱蒂不到20就被相中主演根據超級暢銷的愛情小說「天空上三公尺」（Three Meters Above The Sky）改編的電影；該片中她扮演受到良好教育的富家女，卻被叛逆的摩托車手吸引，兩人談了場瘋狂戀愛。

凱蒂路易絲山德斯和愛犬現在都是宋仲基的最愛。（取材自臉書）

由於原著在義大利熱銷，電影未映先轟動，雖然票房未如預期石破天驚，卻深受年輕觀眾的喜愛，她和男主角里卡多史卡馬西奧（Riccardo Scamarcio）成為紅牌青春偶像。3年後兩人合作續集電影，成為當年義大利最賣座的影片之一，聲勢更上層樓，連喬治柯隆尼拍攝咖啡機廣告，兩位女主角之一都找了凱蒂。

凱蒂路易絲山德斯（右）曾和喬治柯隆尼一起拍過廣告。（取材自YouTube）

然而凱蒂進攻英語片出師不利，4年前她演出了只發行DVD的「魔蠍大帝5：靈魂之書」（Scorpion King: Book Of Souls）和「凶宅勿近」（Welcome Home），前者正好扮演片名所指的「靈魂之書」，造型清涼到幾乎要露點；後者是和里卡多史卡馬西奧多年後再合作，里卡多已是義大利影壇重量級大牌，彼此的地位不可同日而語，此後她就再沒有接拍任何新片。