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町田啟太祕戀5年娶玄理 友坂理惠宣告3度結婚

記者陳建嘉／綜合報導
友坂理惠宣布三度結婚。（取材自Instagram）
友坂理惠宣布三度結婚。（取材自Instagram）

32歲男神町田啟太結婚了，演出BL日劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」暴紅，近期又回歸「今際之國的闖關者」第二季，名氣享譽海內外，他兩年前被爆出熱戀36歲南韓籍女星玄理。

日本男神町田啟太宣布結婚了。（取材自Instagram）
日本男神町田啟太宣布結婚了。（取材自Instagram）

日媒報導指出，町田啟太、玄理的兩方經紀公司日前發出官方聲明，寫下「在合作電影後，成為彼此互相支持的夥伴，以結婚為前提交往」、「未來也會為了成為更好的人、更好的演員而努力」。其實町田啟太、玄理曾在2017年合作電影「終點站」，還傳出兩人一起到洛杉磯過聖誕節，如今已證實兩人早在5年前就交往。

此外，「金田一少年事件簿」初代女主角友坂理惠也宣告三度結婚，對象是大自已十歲，擔任編輯的前輩男友，她開心表示老公總是有非常樂觀的態度，讓她認定對方是可以陪伴自己一生的人。42歲友坂理惠強調高中生兒子跟自己都很好，感謝大家一直以來的支持與鼓勵。

友坂理惠當初曾在2000年，與舞台劇導演兼演員的河原雅彥相識，隨即陷入熱戀，並於3年後結婚，也在2004年生下兒子，不過2008年就分手；後來又與音樂人渡邊健二相戀，並於2011年再婚，但2016年就離婚。

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