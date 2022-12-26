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宋仲基認愛英國正妹女友 傳準備當爸爸

​​娛樂新聞組／綜合報導
宋仲基從新加坡回韓國時，在機場就有媒體拍到女友也同行。（視頻截圖）
宋仲基從新加坡回韓國時，在機場就有媒體拍到女友也同行。（視頻截圖）

韓星宋仲基主演的「財閥家小兒子」才播出完結篇，隔天就認愛英國女友，雙方穩定交往已經超過一年。女方傳出已經懷孕，有網友爆料在婦產科看到他們，推測可能是宋仲基準備當爸。

韓媒報導，網友發文說：「前幾天小舅子看到宋仲基跟一個懷孕的外國女星去婦產科，看來是真的。」宋仲基女友懷孕的消息立刻引發討論。宋仲基的經紀公司回應表示，他正與一位女性交往中，兩人目前感情穩定，希望大家用溫暖的視線來看待兩人的相遇，除了證實宋仲基目前熱戀中外，其餘細節經紀公司都不再回應。

不過據悉，離婚3年的宋仲基早前在新加坡舉行的「財閥家小兒子」記者會，曾向同行的工作人員介紹女友，女友是一位長相貌美的知性女性，兩人會在宋仲基工作空檔時約會，雙方都很慎重看待這段感情。

宋仲基日前前往新加坡宣傳「財閥家的小兒子」時，被拍到與女友優閒的逛街，「體育朝鮮」曝光了女友的模樣，而宋仲基隨即也透過經紀公司大方認愛。

宋仲基目前交往的女友是圈外人，雖然被拍到時，女方戴著口罩，但是看起來是身材高瘦，有種知性的氣質，女友體諒宋仲基的工作時間不固定，而宋仲基也很珍惜這段感情，會在忙碌的工作中抽空與女友約會，也不避諱在家附近約會，出國工作時，更會帶著女友，去新加坡宣傳「財閥家的小兒子」時，女友也同行，還親自向工作人員介紹自己的女友。

「財閥家的小兒子」完結篇，以收視率25%改寫自身最高收視紀錄，有望打破「夫婦的世界」28.4%的成績。宋仲基在大結局開播前，感性向所有觀眾致謝並自剖心聲：「漫長的旅程結束了，真的是百感交集。」

宋仲基 新加坡 口罩

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