山下智久爽快答應露臀有內幕 導演讚「大肌肌非特效」

山下智久在「今際之國的闖關者」的正面裸露戲都會巧妙被主角群遮住。（取材自Netflix）

冒險日劇 「今際之國的闖關者」第2季現正在Netflix熱播中，人氣男星山下智久飾演其中一名大魔王「梅花K」久間欣志，導演 佐藤信介日前接受日媒「映畫.COM」訪問，提到當初在選角時，在構思第2季的「全裸男」久間欣志，原本不知找誰，突然與製片一起想到山下智久的名字，更透露山下智久秒答應，「他的身材完全不是CG特效，但與CG一樣完美」。

佐藤信介認為久間欣志雖是一個聰明絕頂的敵人，但因為全裸，「他會讓人覺得這角色不太正常，但只要山下先生願意演這角色，他的魅力與唯美會帶來全新的形象」，更透露一開始不希望山下智久的被發現，所以有與服裝設計等幕後工作人員協調，請勿外流山下智久有演出的消息，「在拍攝過程中，山下先生塑造了一個獨一無二的形象，他也確保自己的身體會在最佳狀態」，不只要透過大量借位以及鏡頭取景，呈現出山下智久的腹肌、胸肌以及翹臀，佐藤信介更透露當天拍攝時極熱，「我印象很深刻，我還不得不赤腳走在近乎燃燒的瀝青上，所以我特地用保護膠帶蓋在地上才能冷卻地面」，並說雖然當天酷熱，演員們又有大量動作戲，但是每個人都很敬業。

山下智久在「今際之國的闖關者」爽快露出胸肌、腹肌以及翹臀。（取材自Netflix） 山下智久在「今際之國的闖關者」的正面裸露戲都會巧妙被主角群遮住。（取材自Netflix）