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孫藝真平安夜曬兒子照片 寶寶小名叫「甜甜」

娛樂新聞組／即時報導
孫藝真、玄彬晉升新手爸媽。（取材自Instagram）
孫藝真、玄彬晉升新手爸媽。（取材自Instagram）

南韓明星夫妻孫藝真和玄彬11月底生下兒子，孫仙選在24日平安夜曬出兒子的腳丫照片，透露寶寶小名叫「甜甜」。

40歲的孫藝真先前公布的預產期是12月，沒想到兒子迫不及待在11月底出生，當射手座寶寶。

孫藝真發文先是祝大家聖誕快樂，表示今年對她來說是特別的一年，「我們夫婦誕生了一條寶貴的生命，我想表達我的感恩的心意。」同時也提到兒子比預產期提早報到，曾糾結要剖腹產還是自然產，還好最終一切都很順利，並感謝醫護人員的照顧。

孫藝真表示，今年對於自己來說是特別的一年，「生了孩子之後好像長大了，我遇到了比愛我自己還要多的存在，有一些無力的同時，也感受到了自己無所不能的強韌。」 

孫藝真曬出兒子的照片。（取材自Instagram）
孫藝真曬出兒子的照片。（取材自Instagram）

孫藝真摯友李珉廷在下方搞笑留言：「腳演技不錯」。

玄彬與孫藝真曾合作電影，最後因2019年主演的電視劇「愛的迫降」後確認彼此情意，展開交往。今年3月底，兩人在首爾舉行夢幻婚禮，並來美國甜蜜度蜜月，享受兩人時光；期間也被拍到在機場及城市街上散步的畫面，散發滿滿幸福感。

玄彬日前為電影「玩命交涉」宣傳時也透露當新手爸的感想，表示有感覺肩膀上的負擔變重了，未來會努力成為一位好爸爸。

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