宋慧喬變臉崩壞？ 經紀公司禁韓媒刊登未修圖

宋慧喬記者會，經紀公司嚴禁韓媒刊登未修圖照片。（取材自推特）

南韓 女星宋慧喬 日前出席新劇「黑暗榮耀」記者會，配合Netflix 展開一連串的宣傳。南韓網路論壇卻傳出她疑似「進廠維修」變臉過頭，所以經紀公司嚴禁韓媒刊登未修圖照片，隨後關於記者會的討論文章都被刪除。

由於論壇表示是受到Netflix的要求，才刪除討論文章，網友群起反彈，認為宋慧喬的狀態本就是可受公評之事。但韓媒「XPORTSNEWS」向Netflix求證，官方澄清因為聖誕祝賀影片中提前曝光「黑色榮耀」的演員，已經超前官方宣傳進度，才要求論壇協助下架。

此外關於刪除討論文章，也是因為發文者上傳了非最終版本的海報，因此後來經過協調換照重發。宋慧喬方面並未干預網路言論，請網友勿以訛傳訛。

港媒報導指出，41歲宋慧喬當天站在年輕14歲的男主角李到晛身旁，略顯老態，網友慨嘆，「歲月不饒人。」