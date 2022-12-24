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宋慧喬變臉崩壞？ 經紀公司禁韓媒刊登未修圖

娛樂新聞組／綜合報導
宋慧喬記者會，經紀公司嚴禁韓媒刊登未修圖照片。（取材自推特）
宋慧喬記者會，經紀公司嚴禁韓媒刊登未修圖照片。（取材自推特）

南韓女星宋慧喬日前出席新劇「黑暗榮耀」記者會，配合Netflix展開一連串的宣傳。南韓網路論壇卻傳出她疑似「進廠維修」變臉過頭，所以經紀公司嚴禁韓媒刊登未修圖照片，隨後關於記者會的討論文章都被刪除。

由於論壇表示是受到Netflix的要求，才刪除討論文章，網友群起反彈，認為宋慧喬的狀態本就是可受公評之事。但韓媒「XPORTSNEWS」向Netflix求證，官方澄清因為聖誕祝賀影片中提前曝光「黑色榮耀」的演員，已經超前官方宣傳進度，才要求論壇協助下架。

此外關於刪除討論文章，也是因為發文者上傳了非最終版本的海報，因此後來經過協調換照重發。宋慧喬方面並未干預網路言論，請網友勿以訛傳訛。

港媒報導指出，41歲宋慧喬當天站在年輕14歲的男主角李到晛身旁，略顯老態，網友慨嘆，「歲月不饒人。」

由於宋慧喬的經紀公司曾要求過刪除沒有經過「修圖的照片」，因為「黑暗榮耀」先前曝光宣傳短片後，卻有網友發現宋慧喬在畫面裡頭說話的時候，表情僵硬，疑似兩頰蘋果肌「加工過度」，顯得全臉硬梆梆，雖然她頻頻微笑、語氣輕快，卻讓網友看了之後感覺有異樣感，十分不自然，這次參加新劇記者會，宋慧喬一出場，同樣被網友討論臉部出現老態，或是臉部不自然等留言。

官方發布的新劇照正是宋慧喬高清特寫。（取材自推特）
官方發布的新劇照正是宋慧喬高清特寫。（取材自推特）

宋慧喬 Netflix 南韓

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