「SHINee」崔珉豪激吻蔡秀彬太害羞 要親友：別看算了

4人在記者會上搞笑合照。(圖:Netflix提供)

Netflix青春浪漫韓劇 「閃耀國度」21日舉行新戲記者會，男女主角「SHINee」崔珉豪和蔡秀彬在預告中激吻引起網友熱議，記者會上他們透露拍攝時有「很真實的身體接觸鏡頭」，雖然很希望更多人能喜愛並支持「閃耀國度」，但兩人太害羞，直呼希望跟熟人還是不要看好了。

「閃耀國度」以時尚 界為背景，描述在精品公關公司上班的表志恩（蔡秀彬飾）與攝影 師池禹旻（崔珉豪飾），與名模芮先浩（朴熙貞飾），以及時尚品牌設計師約瑟夫（李相雲飾）在夢想、愛情與友情這尋求平衡的超現實主義羅曼史。

偶像團體SHINee出身的崔珉豪在記者會上表示這次特別學了相關的知識，因為現實中自己的職業就是站在鏡頭前，原本以為這次改站在相機後面會很尷尬，但結果卻更自在，也由於有很多拍攝的經驗，因此更接近了劇中的角色。此外，這次的角色雖然看似沒有慾望也沒有目標，自從遇到了蔡秀彬之後，感情線發生了變化與成長，而這個角色的個性跟真實的自己其實是相反的，但看完劇本之後覺得故事很有魅力，因而答應演出本劇。