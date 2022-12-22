中居正廣罹盲腸癌 驚傳3度手術又出包？

中居正廣生病前神采奕奕。（取材自推特）

50歲日本 天團SMAP成員中居正廣傳罹患盲腸癌，9月剛做完手術 ，如今又傳出他再度住院開刀，且一度出現突發狀況，原本一小時內可完成的手術，花了好幾個才結束。

中居正廣7月急性盲腸炎開刀，本以為是單純盲腸炎，化驗後竟發現罹患盲腸癌，9月再度動刀，不過情況似乎沒有好轉，心繫工作的他10月中一度回到節目主持，但整個人暴瘦，觀眾相當擔心他的身體狀況，上月4日他跟節目請假到年底，傳出他再度住院休養治療，並拒絕親友探病。

根據日媒「新聞郵報SEVEN」報導，業界人士表示，中居正廣在這段休養期間動了第三次手術，原本是一小時內可完成的小手術，沒想到手術中後出現困難，最後花了好幾個小時才完成。

醫療界人士則透露，中居正廣術後在東京都內某間高級醫院住院中，他所在的病房則是VIP室，不僅有最先進的醫療器材，病房內的設施一應俱全，還能看到窗外美麗的景色，而負責照顧中居正廣的，則是曾擔任重量級政治家的主治醫生，是大腸癌權威。

小栗旬在節目上透露，28歲那年被診斷出「更年期症候群」。（取材自推特）

此外，現年39歲的日本男星小栗旬，當年以「流星花園」第二男主角「花澤類」奠定男神地位，之後活躍於影視圈，在2012年白色情人節宣布和女星山田優結婚，婚後育有4個孩子；小栗旬近日在節目上透露，但2011年28歲那年身體不堪負荷，被醫師診斷出「更年期症候群」，喝水竟會漏出來，種種病狀讓他才知道身體壞掉了。

小栗旬之後固定接受治療和休息外，也特地去奈良的秋筱寺拜拜，在漸漸好轉後，他每年都會回奈良感謝神明。