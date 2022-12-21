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南韓足球一哥孫興慜祕戀金高銀？ 網友瘋議

​​娛樂新聞組／綜合報導​
南韓足球一哥孫興慜，傳出與演員金高銀熱戀。（取材自推特）
南韓足球一哥孫興慜，傳出與演員金高銀熱戀。（取材自推特）

南韓30歲足球一哥孫興慜，今年世足盃帶領韓國隊殺進16強，一躍成為民族英雄，感情生活向來是外界矚目焦點的他，近日又傳出與演員金高銀熱戀，在韓網掀起討論，對此，金高銀經紀公司BH娛樂立刻否認傳言：「熱戀傳聞毫無根據，兩人連見都沒見過。」

綜合媒體報導，日前有南韓網友發現金高銀有追蹤孫興慜的私人IG帳號，且她在世界盃期間很關心世足賽的任何動態，孫興慜則曾用官方IG點讚女方的畫報貼文，疑似是在進行甜蜜爆表的「lovestagram」，意指情侶間在社群公開互動，讓兩人緋聞在網路迅速擴散。

不久後，演員張姬領便出面解釋，透露該私人帳號是她的，在公開Instagram帳號的限時動態曬出截圖，並附文字寫下「是我的私帳，拜託別盜我」，間接澄清了烏龍。

金高銀經紀公司澄清表示熱戀傳聞毫無根據。（取材自Instagram）
金高銀經紀公司澄清表示熱戀傳聞毫無根據。（取材自Instagram）

雖然網路上的推測文內容缺乏實證，也有不少網友秉持中立，但討論熱度依然相當高，

對此，金高銀經紀公司BH娛樂不久後回應韓媒，公開澄清表示「與孫興慜的戀愛說毫無事實根據，兩個人連見都沒見過」，並補充「只是作為國民在應援而已」。

只是一番話說完，部分網友仍質疑兩人關係：「金高銀像是孫興慜的理想型」、「他們是不想承認戀情」、「兩個人還挺門當戶對的」。

孫興慜的戀愛緋聞一直從未斷過，對象包括女團成員Girl’s Day方珉雅、前After School成員劉小英，及Blackpink成員Jisoo等人，但公司均直接否認。其實孫爸爸曾明確下達禁婚令，要他結婚得等退役後。

緋聞 南韓 社群

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