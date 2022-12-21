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出道26年 宋慧喬首度被甩耳光 打傻忘詞

記者李姿瑩​​／綜合報導​
宋慧喬在記者會上依舊是全場焦點。（圖：Netflix提供）
宋慧喬在記者會上依舊是全場焦點。（圖：Netflix提供）

韓星宋慧喬日前出席新戲「黑暗榮耀」記者會，神級美貌再度震驚四座。她這次突破自我，化身復仇女王，與王牌編劇金銀淑聯手，要讓觀眾看到截然不同的新作品。

「黑暗榮耀」描述夢想成為建築師的文同珢(宋慧喬飾)在高中時期因被朴涎鎭(林知衍飾)等人霸凌而主動退學，數年後朴涎鎭當上主播，還與小開風光結婚生子，但就在孩子上小學後，蟄伏多年的文同珢現身該校擔任孩子的班導師，開始對當年的霸凌者朴涎鎭等人徹底狠心報復的邪惡悲傷故事。

金銀淑編劇與宋慧喬繼「太陽的後裔」後再度合作，兩人都是首次挑戰復仇劇碼。金銀淑素有「浪漫愛情教科書」之稱，她在記者會上提到，自己也是家長，所以校園霸凌的題材是近在咫尺的話題。

因為明年將升高二的女兒曾問一句「媽媽覺得我打死人會更心痛？還是覺得被打得死去活來更心痛呢？」讓她思考受害者們的共同點，就是比起實際的補償，其實最想要的還是加害者們真誠的道歉，唯有道歉才能讓這些事情回到原點，因此讓自己有了動力寫出第一部復仇劇。

宋慧喬被問到接演理由時，回答這是自己一直想拍的題材和角色，終於遇到這樣的作品。雖然要詮釋角色會很難，但演得很開心，比起被害者的可憐模樣她更希望展現出堅強的樣子。出道26年的她坦言演戲這麼久第一次被這樣真實地狠甩耳光，當時一度被打傻了，也想不起下一句台詞。

宋慧喬 霸凌

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