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財閥家收視飆新高 宋仲基痛哭悼爺爺李星民

記者李姿瑩／綜合報導
宋仲基(右)親暱地抱著李星民合照。（取材自Instagram）
宋仲基(右)親暱地抱著李星民合照。（取材自Instagram）

南韓男神宋仲基主演的「財閥家的小兒子」近日收視率再創新高，距離問鼎JTBC最高戲劇收視率只差一步之遙。宋仲基先前預告最喜歡的爺孫互動片段，日前已播出，正是飾演爺爺的李星民過世，影帝級演技逼哭全球觀眾。

「財閥家的小兒子」播出前就因豪華卡司引發關注，播出後果然憑藉5大亮點讓收視一飛衝天。全劇改編自同名人氣小說，編劇把「重生」老哏寫出新花樣。最大的亮點，亦為成功關鍵：劇情不落俗套，且人物角色立體分明，引人入勝。

第2大亮點，是重現南韓重大歷史事件，勾起南韓民眾共同記憶。像是1987年民航機爆炸、2002年世界盃足球賽等，劇中虛構的集團、電視台，幾乎都有現實企業縮影。而1985年出生的宋仲基，坦言雖然這些事件發生時他仍年少，但能感受國民的共同情感。

此外，宋仲基和李星民的演技成就了此作品。李星民完美詮釋霸氣集團會長，從機智權謀到生病無助，演技受觀眾狂讚，認為已直接預約明年百想藝術大賞的視帝；而宋仲基不遑多讓，從高中生演到中年男子，回憶已故爺爺時，哭得一把鼻涕一把眼淚，甩開偶像男神形象包袱。

配角群出色的襯托，為此劇中加分不少，像奶奶李必玉、堂哥金南喜、堂嫂朴智賢、二伯父趙漢哲、姑姑金信祿、姑丈金度賢等人，演活了爾虞我詐的家族爭鬥，彼此較勁過招是第4大亮點。

第5大亮點是驚喜彩蛋，包括少女時代的Tiffany、前B1A4成員Baro、GOT7的朴珍榮都軋上一角，助攻「財閥家」話題延燒。

宋仲基 南韓 足球

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