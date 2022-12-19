劉在錫奪SBS最高榮譽 主辦方營造池錫辰奪獎 被批捉弄人

劉在錫抱走大獎，個人演藝事業第19座大獎獎座入袋。（取材自Instagram）

南韓 知名綜藝節目「Running Man」在「2022年SBS演藝大賞」大放異彩，不僅抱走最佳節目獎，主持班底劉在錫和金鐘國獲得最佳情侶獎，劉在錫更一舉拿下大獎，個人演藝事業第19座大獎獎座入袋。

不過，主辦方疑似刻意營造出得大獎的是池錫辰的氛圍，導致最終揭曉大獎得主時讓眾人相當錯愕，就連得獎的劉在錫也瞬間露出慌張的表情，韓媒批評「根本是在捉弄人」。

「RM」雖然在電視收視率和鼎盛時期無法相比，但是在網路上和海外的影響力無人能及。製作人上台領獎時，特別提到節目已經奔跑了12年，但自己只做了4個月，應該沒辦法撐到12年這麼久，令站在台上的主持班底哭笑不得。

這也展現「RM」的搞笑精神不分台前幕後，金鐘國和劉在錫拿到情侶獎，金鐘國直接當眾把劉在錫公主抱抱起來，笑壞全場來賓。劉在錫本來以為已經得了這個獎項，就應該和大獎無緣，沒想到SBS最終還是頒發給他最高榮譽，讓他喜出望外。

劉在錫也知道，入圍 的對手卓在勳、池錫辰對得獎抱持高度期待，事前呼聲也高，致詞時特地向他們說聲「不好意思」。他除了把得獎功勞歸給「RM」團隊，特別想把榮耀轉給池錫辰，當然也沒忘感謝一起主持的夥伴們。如今他已經擁有19座大獎肯定，最後當場承諾會繼續朝20座奔跑下去。

典禮結束後，網上出現討伐聲浪，觀眾們紛紛指責SBS不厚道，不少人直言根本是在「捉弄池錫辰」，多家韓媒也批判，SBS演藝大賞讓池錫辰與劉在錫陷入尷尬，非常不尊重辛苦一年的藝人。