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自責18年「賠錢貨」 李昇基捐54億韓元賠償金 要告到底

記者李姿瑩／綜合報導
李昇基透過官司要追回自己應得的公道。（取材自Instagram）
李昇基透過官司要追回自己應得的公道。（取材自Instagram）

韓星李昇基和經紀公司HOOK娛樂合作18年，卻慘遭侵吞血汗錢。他請律師為自己討公道，HOOK娛樂經過幾番掙扎，最終願賠償李昇基54億元（韓元，下同，約412萬美元） 。李昇基內心五味雜陳，決定將這筆錢全數捐出，並繼續告到底。

HOOK娛樂16日發出聲明道歉，除了認錯，還提到：「李昇基要求的數字和我們結算給他的金額差異太大，所以花了一點時間協商。」公司不願繼續纏訟，所以決定除了已支付的13億元清算金外，再付29億元的清算金和12億元的利息，總共吐還54億元給李昇基，並向這次事件中受傷害的人深切致歉。

李昇基隨後發聲，說出自己在這段過程中有多掙扎和痛苦。他分享初出茅廬的青澀照片，象徵他從一出道就簽進HOOK娛樂，因為資訊不對等，加上他年少涉世未深，始終對公司單方面的說法深信不疑，以為自己是「賠錢貨」，沒能幫公司賺到錢。

他在Instagram發文，提到「我連有音源結算都不知道，就這樣以為自己是賠錢貨歌手，撐了18年」。如今他對HOOK娛樂提告，並非為了錢，而是他認為，不可以為了一己之私，就抹煞別人的努力成果和價值。

原本他的律師代為求償100億元，HOOK娛樂幾番掙扎，最後避重就輕地道歉並賠了54億韓元，想就此大事化小。李昇基決定把清算金額全捐做公益，未來就算收到後續補償，也都全數捐出，堅持不考慮和解。

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