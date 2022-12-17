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接拍「HERO」開口唱 金高銀曾崩潰躲房間大哭

記者陳建嘉／綜合報導
金高銀在「HERO」中飾演獨立軍情報員。（圖：車庫娛樂提供）
金高銀在「HERO」中飾演獨立軍情報員。（圖：車庫娛樂提供）

南韓電影「HERO」敘述南韓民族英雄安重根為爭取南韓獨立，在哈爾濱暗殺侵略南韓的元凶伊藤博文，此行為也喚醒南韓人民的獨立自主意識與民族精神，帶給南韓的獨立運動家巨大影響。由以「海雲臺」、「國際市場：半世紀的諾言」成為南韓首位締造雙千萬觀影人次票房紀錄的導演尹齊均睽違八年打造，不只是主角鄭成華，金高銀在片中也有非常精采的演出。

該片改編自南韓經典神級音樂劇「英雄」，該作品在2010年榮獲各項大獎，在「第4屆 音樂劇獎」和「第16屆 南韓音樂大獎」這兩個大型音樂劇頒獎典禮中，同時拿下最佳作品獎、最佳男主角獎、最佳執導獎、最佳音樂獎、最佳舞台美術獎。

鄭成華從音樂劇到電影，已扮演「安重根」這個角色十多年，「能詮釋電影版的『安重根』，對我來說是莫大的榮幸。當時導演第一次看完音樂劇「英雄」後，就對我說『成華啊，我必須把這部作品拍成電影』，當時沒想到竟會讓我來詮釋電影版的『安重根』一角。」甚至還為該片減了快要14公斤。

此外，金高銀這次飾演獨立軍情報員，因為尹齊均導演認為，她是南韓演藝圈中最會唱歌的女演員，便邀請她參演。

而在導演三顧茅廬之下才答應參演的金高銀則透露，戲劇電影系出身的她雖然在學生時期練習了許多歌曲，但「HERO」是在離開大學十年後才接演的作品，因此讓她壓力很大，「電影中需要唱歌的場面讓我感到十分挫折，還常常把自己關在房裡大哭，心想自己怎麼會如此衝動答應接演這部作品，覺得非常自責。無法如自己所願表現得好一點，令我感到很痛苦。」

但導演對於完美主義者金高銀的表現讚譽有加，也相信觀眾若看到她在片中的表現一定都會動容不已。

鄭成華已在音樂劇中扮演民族英雄「安重根」十多年，很榮幸還能演出電影版。（圖：車庫...
鄭成華已在音樂劇中扮演民族英雄「安重根」十多年，很榮幸還能演出電影版。（圖：車庫娛樂提供）

南韓 電影 導演

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