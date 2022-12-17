接拍「HERO」開口唱 金高銀曾崩潰躲房間大哭

金高銀在「HERO」中飾演獨立軍情報員。（圖：車庫娛樂提供）

南韓電影 「HERO」敘述南韓民族英雄安重根為爭取南韓獨立，在哈爾濱暗殺侵略南韓的元凶伊藤博文，此行為也喚醒南韓人民的獨立自主意識與民族精神，帶給南韓的獨立運動家巨大影響。由以「海雲臺」、「國際市場：半世紀的諾言」成為南韓首位締造雙千萬觀影人次票房紀錄的導演 尹齊均睽違八年打造，不只是主角鄭成華，金高銀在片中也有非常精采的演出。

該片改編自南韓經典神級音樂劇「英雄」，該作品在2010年榮獲各項大獎，在「第4屆 音樂劇獎」和「第16屆 南韓音樂大獎」這兩個大型音樂劇頒獎典禮中，同時拿下最佳作品獎、最佳男主角獎、最佳執導獎、最佳音樂獎、最佳舞台美術獎。

鄭成華從音樂劇到電影，已扮演「安重根」這個角色十多年，「能詮釋電影版的『安重根』，對我來說是莫大的榮幸。當時導演第一次看完音樂劇「英雄」後，就對我說『成華啊，我必須把這部作品拍成電影』，當時沒想到竟會讓我來詮釋電影版的『安重根』一角。」甚至還為該片減了快要14公斤。

此外，金高銀這次飾演獨立軍情報員，因為尹齊均導演認為，她是南韓演藝圈中最會唱歌的女演員，便邀請她參演。

而在導演三顧茅廬之下才答應參演的金高銀則透露，戲劇電影系出身的她雖然在學生時期練習了許多歌曲，但「HERO」是在離開大學十年後才接演的作品，因此讓她壓力很大，「電影中需要唱歌的場面讓我感到十分挫折，還常常把自己關在房裡大哭，心想自己怎麼會如此衝動答應接演這部作品，覺得非常自責。無法如自己所願表現得好一點，令我感到很痛苦。」