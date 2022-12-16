緋聞成真？ 日媒瘋傳佐藤健閃婚綾瀨遙

佐藤健(左)和綾瀨遙被日本媒體爆料已閃婚，不過消息未經事務所證實。（取材自Instagram）

33歲日本 男星佐藤健近來演出戲劇「First love初戀」人氣再攀高峰，最近有日媒指他和37歲的人氣女星綾瀨遙閃婚。兩人緋聞 傳了多年，從未證實交往，如今爆出兩人閃婚消息，讓網友半信半疑，但雙方事務所都沒有回應，若屬實應有機會在年底或元旦揭曉。

佐藤健和綾瀨遙都是超級發電機，佐藤健2012年與石原里美合作舞台劇 ，據傳兩人在慶功宴上親密熱吻，不過佐藤健同時還與前田敦子傳交往。2014年他在代表作「神劍闖江湖」和武井咲合作，兩人也被爆曖昧。佐佐木希、吉岡里帆、有村架純、廣末涼子都是他緋聞女友名單。

綾瀨遙則是曾和大澤隆夫、西島秀俊、松坂桃李、櫻井翔皆有過傳聞，2014年她與松坂桃李合作電影傳出雙方同居，且論及婚嫁；2020年她和南韓男星魯敏宇爆出緋聞，不過後來她出席活動時否認兩人交往。

這次日媒「日刊大眾」引述一名不具名的娛樂記者說法，爆料佐藤健和綾瀨遙閃婚，雜誌「週刊女性」也轉發相關報導，報導指出綾瀨遙與佐藤健的關係已獲事務所肯定，雙方不排除會在年底公布喜訊。兩人2018年合作「繼母與女兒的藍調」傳出緋聞，曾被捕捉到一起搭新幹線回東京品川車站，還傳有人聽到綾瀨遙直呼佐藤健為「小健」，關係十分親暱。

由於報導內容並未求證雙方經紀公司，並未在日本引發熱烈討論。日本藝人若要發表結婚消息，多會選擇年底或跨年後的元旦分享喜訊，若該報導及該名記者的爆料屬實，在今年底或明年初官宣的可能性較大。