佐藤健直播談初戀：幼稚園就情竇初開

佐藤健開直播感謝粉絲。（取材自推特）

韓星宋仲基 主演的「財閥家的小兒子」收視率再創新高，他事業運暢旺，日前赴新加坡 宣傳時，透露連國中同學都在追劇，還跑來找他聊股票 。主演「First Love初戀」的日星佐藤健也感受到海外影迷的熱烈回響，親自在直播中鞠躬感謝觀眾支持。

「財閥家的小兒子」、「First Love初戀」是今年年末的黑馬神劇，在網路掀起討論，各國影迷都被收服。宋仲基在新加坡宣傳時聊到這個熱潮現象，因為他飾演的男主角帶著記憶重生，運用已經知道的歷史事件搶得投資先機。結果宋仲基的國中同學跑來找他討論，如果真的有這種能力，會去買哪些股票，令宋仲基哭笑不得。

佐藤健同樣在直播時，分享拍「First Love初戀」的心得，就連Netflix官方推特，也用他的小故事來圈粉。