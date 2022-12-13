我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

佐藤健直播談初戀：幼稚園就情竇初開

記者李姿瑩／綜合報導
佐藤健開直播感謝粉絲。（取材自推特）
佐藤健開直播感謝粉絲。（取材自推特）

韓星宋仲基主演的「財閥家的小兒子」收視率再創新高，他事業運暢旺，日前赴新加坡宣傳時，透露連國中同學都在追劇，還跑來找他聊股票。主演「First Love初戀」的日星佐藤健也感受到海外影迷的熱烈回響，親自在直播中鞠躬感謝觀眾支持。

「財閥家的小兒子」、「First Love初戀」是今年年末的黑馬神劇，在網路掀起討論，各國影迷都被收服。宋仲基在新加坡宣傳時聊到這個熱潮現象，因為他飾演的男主角帶著記憶重生，運用已經知道的歷史事件搶得投資先機。結果宋仲基的國中同學跑來找他討論，如果真的有這種能力，會去買哪些股票，令宋仲基哭笑不得。

佐藤健同樣在直播時，分享拍「First Love初戀」的心得，就連Netflix官方推特，也用他的小故事來圈粉。

他現在人氣席捲全球，日本Netflix在推特上頻繁發文，公開佐藤健受訪聊「初戀」。原來佐藤健是在幼稚園時情竇初開，當時只要能看到喜歡的女孩、和她說上幾句話就足夠開心。長大後他很難再感受到同樣心動的心情，這次演出「First Love初戀」，倒是讓他動念也想談一回這麼棒的戀愛。

宋仲基開心分享近況。（圖：friDay影音提供）
宋仲基開心分享近況。（圖：friDay影音提供）

宋仲基 新加坡 股票

上一則

裘莉洗腦子女「家暴父」 小布想送聖誕禮挽僵局

下一則

秦嵐假戲真做 祕戀楊冪前緋聞男友？

延伸閱讀

常關帳號又愛刪文 搞神祕的大賣空本尊竟奪推特人氣王

常關帳號又愛刪文 搞神祕的大賣空本尊竟奪推特人氣王
「初戀」佐藤健結婚登推特熱搜 真相曝光笑翻人

「初戀」佐藤健結婚登推特熱搜 真相曝光笑翻人
宋仲基「財閥家」分飾兩角 現實生活拒當有錢人家兒子

宋仲基「財閥家」分飾兩角 現實生活拒當有錢人家兒子
宋仲基魅力大 「財閥家」贏了「非常律師」收視登頂

宋仲基魅力大 「財閥家」贏了「非常律師」收視登頂

熱門新聞

吳亦凡去年涉性侵遭逮。（取材自微博）

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

2022-12-06 00:29
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

2022-12-05 02:30
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

2022-12-10 18:54
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

2022-12-10 07:53
李雲迪。圖／摘自微博

李雲迪北京嫖娼消失1年 首度現身吐4字心聲

2022-12-07 11:55
關之琳一直是很多男性心目中的女神。（取材自微博）

甘願當情婦？關之琳舊片被挖出 驚吐：什麼都試過

2022-12-07 03:12

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿