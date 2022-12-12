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喝下「古代威而剛」 長腿男神金永大慘遭襲胸

記者李姿瑩／綜合報導
金永大為戲出賣色相。（圖：Hami Video提供）
金永大為戲出賣色相。（圖：Hami Video提供）

南韓「185長腿男神」金永大為了古裝喜劇「禁婚令，朝鮮婚姻禁止令」超犧牲，他在劇中飾演朝鮮君王「李憲」，七年前失去深愛的世子嬪而頒布全國禁婚令，卻遇到朴柱炫飾演的戀愛詐欺師「素娘」，謊稱能被亡靈附身。金永大就這樣被拐騙喝下「古代威而鋼」，慘遭抓奶又摸鳥。

金永大在「禁婚令」首集就有突破性演出，劇中後宮為了破除君王不婚謠言，不但在王的茶中放入「古代威而鋼」，還派出朝鮮擁有最強床上功夫的女子扮成宮女(Nine Muses的朴倞利客串)挑逗他。

朴柱炫為了脫罪謊稱有特異功能。（圖：Hami Video提供）
朴柱炫為了脫罪謊稱有特異功能。（圖：Hami Video提供）

女方見金永大喝完茶立刻欲火焚身，主動扒衣嬌喊，「由小女子幫您褪下龍袍吧」，並在對方耳鬢廝磨，金永大的胸肌若隱若現，看得劇迷口水直流。

女主角朴柱炫不遑多讓，她巧妙騙過眾人，陰錯陽差留在王身邊服侍。金永大為了讓世子嬪再次附身於她，主動寬衣「色誘」，半裸露出雄壯背肌、結實胸肌跟巧克力腹肌吸引朴柱炫，沒想到下秒女方笑出來，甚至伸出「抓奶龍爪手」探向君王的褲襠想親自為他沐浴，讓金永大當場傻眼往後退。

金珉周飾演才貌雙全的世子嬪。（圖：Hami Video提供）
金珉周飾演才貌雙全的世子嬪。（圖：Hami Video提供）

令金永大魂牽夢縈的世子嬪「安子妍」由像女團出身的金珉周飾演，金永大為她深深著迷，特別安排深夜船上幽會，撒嬌要女方喊他「小憲（音同Honey）」，賣萌不遺餘力。兩人上演別具深意的「手背吻」，卻迎來意想不到的生離死別。

南韓 詐欺

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