大鐘獎廉晶雅封后 潤娥奪女配 「分手的決心」大贏家

廉晶雅首擒大鐘獎影后。（取材自Instagram）

第58屆南韓大鐘獎日前在首爾舉辦頒獎典禮，朴贊郁執導的「分手的決心」繼青龍獎後，再次橫掃重要獎項，一舉抱走最佳作品、最佳劇本，男主角朴海日也勇奪影帝，使得該片成為最大贏家。

「分手的決心」之前已獲獎無數，朴贊郁領獎時提到：「年底從回歸正常的大鐘獎獲得這麼大的禮物，我感到很光榮，留下難以忘懷的回憶。我最先想到朴海日、湯唯 ，還有其他演員、工作人員，我很想念大家。」並約定會找大家一起慶功。

潤娥因工作行程不克出席。（取材自Instagram）

大鐘獎先前陷入「有來才有獎」的分豬肉爭議，嚴重破壞公正性。為了挽救名聲，典禮以「內部問題」為由停辦，經過整頓，今年沒有與會的潤娥奪得最佳女配角獎，打破先前的陋習。

只是今年首度開放觀眾投票 ，事前獲得高票數的湯唯和朴海日，最終卻只有朴海日成功獲獎，湯唯敗給了以「人生真美麗」入圍 影后的廉晶雅。而湯唯缺席，廉晶雅有來，又讓粉絲們產生不同聯想。

此外，「國民影帝」安聖基獲頒功勞獎，他正因為血癌停工休養，透過影片發表得獎感言。他除了感謝大鐘獎的肯定，也報告自己目前情況有好轉，希望未來能以新的作品與觀眾見面。然而他在影片中明顯蒼老許多，粉絲看了相當不捨，希望他能早日康復。