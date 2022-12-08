宋仲基「財閥家」分飾兩角 現實生活拒當有錢人家兒子

宋仲基主演新劇「財閥家的小兒子」收視飆高。（中央社）

南韓 男星宋仲基 主演新劇「財閥家的小兒子」播出8集，已登上南韓今年電視劇排行收視冠軍。宋仲基坦言，劇中分飾兩角並不容易；能跟南韓資深影帝李星民同台是他接演的原因之一。

「財閥家的小兒子」不僅在南韓收視率飆高，在海外同樣享有高人氣。宋仲基現身新加坡 聖淘沙名勝世界宣傳新戲，場邊也吸引大批粉絲圍觀，為目睹偶像風采。

37歲的宋仲基在劇中一人分飾兩角，原本是效忠順洋集團的白領菁英「尹炫優」，卻遭集團犧牲謀殺，醒來後發現自己回到1987年，成了順洋集團的小兒子「陳導俊」，靠著熟知未來的動向與記憶，一步步展開復仇計畫。

宋仲基主演新劇「財閥家的小兒子」收視飆高。（中央社）

隨著劇情高潮迭起，「財閥家的小兒子」收視率節節上升，播至第8集已飆出南韓全國19.449%、首都圈21.766%成績，登上南韓「2022年電視劇排行」收視冠軍寶座。全劇尚有8集待播。

對於演出此劇的挑戰，宋仲基表示，這是他演員生涯中拍攝期最長的一部戲，坦言分飾兩角不容易，「這對我來說很困難，因為我感到困惑」。

記者會全程以英文回應的宋仲基說，先前在「阿斯達年代記」飾演兩個角色，就覺得不好演。這次也有同樣的感覺，但後來他突然想到，雖然是兩個不同角色，「但並不是分開的世界，而是同一個世界」，找到方法後，就容易了。

至於接演這齣戲的原因，宋仲基表示，自己一直都想跟李星民合作，李星民演戲經驗豐富，可說是南韓版的艾爾帕西諾（Al Pacino）。有機會跟他同台飆戲，「是很大的榮幸」。

另一個原因則是編劇金泰姬。他說，自己多年前演出同樣是金泰姬的作品「成均館緋聞」，兩人有個共通點，當時都算是新人。

「我對編劇很有信心」，宋仲基表示，這次看到劇本就覺得應該會接下這齣戲。完成拍攝後，這部戲正在播出，「我對此感到很驕傲」。

也有媒體問及，如果重新投胎出生在有錢人家庭，會想做什麼？宋仲基思考一下才回答，自己並不想出生在有錢人家庭，戲中角色讓他看到，在富裕家庭裡，家人之間會因金錢起衝突，「我不喜歡這樣」。

他認為，雖然人都喜歡錢，但金錢並非最重要。「我不會想重新投胎，成為有錢人家的小兒子，我很滿意現狀。」

若要在「尹炫優」、「陳導俊」之間選一個比較喜歡的角色，宋仲基說，雖然他在戲裡大部分時間是飾演「陳導俊」，但自己比較喜歡「尹炫優」，深深被這角色吸引，很開心能詮釋這角色。