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金高銀家世驚人 奶奶告別式驚動大半財團

記者陳慧貞／綜合報導
金高銀坦言想到「談戀愛」就開始覺得頭痛。（圖：ELLE國際中文版雜誌提供）
金高銀坦言想到「談戀愛」就開始覺得頭痛。（圖：ELLE國際中文版雜誌提供）

南韓女星金高銀出道第10年，在韓劇「柔美的細胞小將」、「小女子」中穿梭於各種角色，近期她回歸自我，接受雜誌訪問，分享出道以來的心情，並從過往的經驗中學習如何正視自己、面對情緒。

當年金高銀憑「孤單又燦爛的神─鬼怪」一劇暴紅，今年主演的影集「小女子」，播出後口碑爆棚，她再度人氣飆漲，該劇描述三姊妹意外獲得700億韓元（ 約5305萬美元）祕密資金，提到現實生活中的「金錢觀」，金高銀坦言：「我曾經有過需要勒緊腰帶的時期，也曾經看過父母為錢煩惱的模樣」，希望讓家人在花錢時可以沒有太多顧慮，但也認為：「錢能給的幸福適當就好。當然每個人對於『適當』的標準與價值，勢必各不相同。」

金高銀坦言想到「談戀愛」就開始覺得頭痛。（圖：ELLE國際中文版雜誌提供）
金高銀坦言想到「談戀愛」就開始覺得頭痛。（圖：ELLE國際中文版雜誌提供）

提到疼愛自己的奶奶過世，當時告別式還驚動韓大半財團，媒體更形容金高銀家世驚人，是隱藏版二代富豪，但面對失去至親，她內心哀痛無法言喻，表示小時候曾和奶奶住了六年，接到噩耗時，她正忙著拍戲，劇組特別調整日程，配合她服喪過後回到工作崗位，「所以葬禮結束，我就回到劇組，原本以為我沒事了，但工作一結束，悲傷的情緒才開始排山倒海湧了上來，似乎就是在那個時候感受到，情感不是我忽略就會消失，必須充分表達、充分哀傷，用心送走這樣的情緒。」

金高銀演過不少愛情劇，被問認為最浪漫的作品或橋段是哪一部？她笑言：「其實想到談戀愛，就開始覺得頭痛」。

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