日劇「初戀」掀風潮 劇迷點名90年代「這部劇」才是經典

日劇「First Love初戀」掀起日劇迷懷舊風潮，許多網友感嘆90年代的日劇真的經典。（圖：Netflix提供）

日劇 「First Love初戀」由佐藤健和滿島光主演，靈感源自日本 歌手宇多田光1999發行的經典曲目「First Love」，該劇在Netflix 推出後，短短3天就累積多達722萬觀看數，一位網友更評價該劇的畫面、配樂、細節都非常講究，有90年代日劇的味道。

一位劇迷在PTT發文推薦日劇「First Love初戀」，他坦言近來日劇越看越少了，就如女主角滿島光受訪時曾說，「現在的劇本很多都是為了創作而創作，簡單來講就是速食劇本、內容空泛、運鏡差、劇情不順、演員表現……」，可是當他看完「First Love初戀」，彷彿重回日劇當道的90年代，「這個運鏡！這個音樂！這個埋梗！滿滿的精細、滿滿的風味，這就是90年代的日劇的樣子」。

許多網友也懷念起90年代的日劇風潮，「90年代的日劇雖然狗血，但還是經典」、「好好的講故事，現在日劇都公式化」、「90年代的鏡頭語言比較強，加上音樂一下，就雞皮疙瘩起來」、「這部真的有早期日劇的感覺，回憶都回來了」、「初戀很好看，但是first love音樂一下，我腦中浮現的還是龍澤秀明坐在櫻花樹下的那一幕」。

更有不少人提及由木村拓哉與山口智子主演的日劇「長假」才是不敗經典，「心中日劇第一還是長假，目前為止無其他劇可超越」、「長假那種劇本，有人生經歷的人才會體會強大」、「長假很棒耶…之前MOD下檔前又看一遍」、「長假至今百看不厭耶！」、「以前看過的日劇覺得厲害的橋段，好多都從長假都可以看得到」。