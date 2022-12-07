南韓T.O.P明年將登月旅行 歌迷要他考慮清楚

T.O.P將是南韓首位登月球的偶像。(取材自Instagram)

由日本 億萬富翁前澤友作所發起的登月宇宙之旅，將在2023年出發，據報導，他近期已完成八人旅遊團招募名額，其中一位參加者是男團BIGBANG成員T.O.P。如果計畫成行，T.O.P將成為南韓 首位登月藝人，令歌迷驚嚇不已。

韓媒edaily報導，登月計畫被前澤稱為「#dear Moon」，是其藝術計畫的一環，並徵求八名藝術家與他一同前往，韓團BIGBANG成員T.O.P雀屏中選成為八名術家中的一員。事實上，今年9月前澤友作就曾在自己的IG上傳與T.O.P還有李秉憲的合照，不過目前尚不確定李秉憲是否也會成為登月的一員。

粉絲翻出T.O.P早就在MV裡預告登月。(視頻截圖)

據報導，T.O.P對於月球的願望其實早在BIGBANG今年初推出的歌曲「Still Life」洩出心聲，MV中他穿著一身白色系的太空 服、踏上一望無際的銀河，掀起歌迷瘋猜「該不會早就預告了」、「MV場景居然要實現了嗎」，但也有人擔心「會不會很危險」，希望他考慮清楚。