宋仲基魅力大 「財閥家」贏了「非常律師」收視登頂

宋仲基主演的「財閥家的小兒子」收視率節節上升。（取材自IMDb）

南韓 男神宋仲基 魅力持續發燒中，他主演的新戲「財閥家的小兒子」播出八集即已正式登上南韓「2022年電視劇排行」冠軍寶座。宋仲基在劇中和飾演會長的李星民鬥智過招，看得觀眾大呼過癮。

「財閥家的小兒子」劇情高潮迭起，播出後收視率節節上升，播至第8集已飆出南韓全國19.449%、首都圈21.766%成績，一舉超越韓劇 「非常律師禹英禑」17.534%的最高紀錄，登上南韓「2022年電視劇排行」收視冠軍寶座。由於全劇尚有8集待播，觀眾也好奇是否能超越韓劇「夫婦的世界」完結篇的全國28.371%紀錄。

「財閥家的小兒子」在南韓之所以能如此吸引觀眾目光，收視率遠超同時段他台節目、世足賽轉播，原因除了有宋仲基、李星民為首的一眾演員們的精湛演技之外，故事裡出現的大財團、人物都可在現實世界中找到原型，甚至隨著故事的時序推進也都會和南韓近代史上的大事件有所關聯、喚起觀眾們的回憶和推理欲。

以最新播出的第七、八集為例，就被網友推敲出劇中當上首爾市長並推動數位媒體城開發計畫的宋仲基姑丈角色形象，其實是以現實中兩位市長高建、李明博的事蹟為原型，「順洋家」長孫媳欲借娘家報社資源成立的數位頻道，則是以南韓有線電視台JTBC為原型，而宋仲基重生後的父親打算以影視娛樂產業為基礎成立電視頻道，其原型則是南韓tvN有線電視台。

在劇情進展方面，李星民用計逼出「奇蹟投資公司」幕後大股東，力阻宋仲基借數位媒體城開發計畫打擊家族事業；但因長男、長孫始終不可靠連連出紕漏，再加上自身健康出現警訊、宋仲基獻巧技與李星民宿敵「大營集團」總裁聯手達成媒體城開發計畫，逼得李不得不正視家業繼承問題，在長孫結婚當晚拋出「放棄長子繼承原則」之震撼彈級的重大宣布，隨後更開始將順洋旗下各事業體重新分配給子女進行整頓洗牌，「順洋家」繼承人之爭戰雲密布。