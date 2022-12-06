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滿島光認了 和帥哥佐藤健「初戀」好痛苦

記者李姿瑩／綜合報導
佐藤健(左)和滿島光趁空檔玩自拍。（圖：Netflix提供）
佐藤健(左)和滿島光趁空檔玩自拍。（圖：Netflix提供）

日韓影劇圈年末不約而同出現了「現象級神劇」，佐藤健主演的「First Love 初戀」透過懷舊，成功喚起觀眾回憶，成為現在最熱話題。

「First Love 初戀」以宇多田光的經典歌曲「First Love」與2018年的「初戀」為發想，譜出跨世代的愛情故事。因為劇情從1990年代晚期開始，劇中出現的復古零食、懷舊電玩、CD隨身聽等元素，立刻讓全球80、90年代日劇迷們陷入青春回憶。而男女主角最愛的日式拿坡里義大利麵，也重新引發熱潮，包括宇多田光的歌曲，也都再次讓年輕觀眾為之瘋狂。

根據Netflix統計，「First Love 初戀」上線後，在全球在全球累積了722萬小時的觀看時數。佐藤健繼「戀愛可以持續到天長地久」後，再度成為國民初戀。滿島光受訪時爆料他都趁梳化時補眠，故意說跟他拍戲很痛苦，因為佐藤健實在太帥了。

滿島光日前接受Netflix訪問時，聊到對佐藤健的印象。有趣的是，佐藤健明明是滿島光推薦的人選，卻又因為「長太帥」讓她感到困擾。滿島光笑說，佐藤健外表俊美、聲音迷人，演技好而且個性真誠，就像是另一個星球來的人物；但是佐藤健太帥卻讓她覺得很害羞，打趣拍攝的三個月當中，跟佐藤健一起演對手戲都好痛苦。

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