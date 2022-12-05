宋仲基「財閥家的小兒子」發威 超越「非常律師」成收視王

宋仲基榮登年末收視王。(取材自friDay影音)

南韓 男神宋仲基 魅力持續發燒中，他主演的新戲「財閥家的小兒子」播出八集即已正式登上南韓「2022年電視劇排行」冠軍寶座。宋仲基在劇中和飾演會長的李星民鬥智過招，看得觀眾大呼過癮。

「財閥家的小兒子」才播到一半，就已超越「非常律師禹英禑」的17.534%最高成績，正式登上南韓「2022年電視劇排行」收視冠軍寶座，堪稱年底壓線神劇。後續能否刷新南韓播出該劇的JTBC電視台過往收視冠軍「夫婦的世界」完結篇？已成為粉絲們最好奇也最期待的事。

「財閥家的小兒子」在南韓之所以能如此吸引觀眾目光，收視率遠超同時段他台節目、世足賽轉播，原因除了有宋仲基、李星民為首的一眾演員們的精湛演技之外，故事裡出現的大財團、人物都可在現實世界中找到原型，甚至隨著故事的時序推進也都會和南韓近代史上的大事件有所關聯、喚起觀眾們的回憶和推理慾。以最新播出的第七、八集為例，就被網友推敲出劇中當上首爾市長並推動數位媒體城開發計畫的宋仲基姑丈角色形象，其實是以現實中兩位市長高建、李明博的事蹟為原型，「順洋家」長孫媳欲借娘家報社資源成立的數位頻道，則是以南韓有線電視台JTBC為原型，而宋仲基重生後的父親打算以影視娛樂產業為基礎成立電視頻道，其原型則是南韓tvN有線電視台。